Predjamski grad na naslovnici CNN

»Predjamski grad je eden najbolj izjemnih gradov na svetu,« je znamenitost Slovenije v članku, objavljenem na spletni strani CNN, opisal turistični novinar John Malathronas.

Največji jamski grad na svetu, kakor je zapis naslovil, je obiskal v spremstvu vodnika Vojka Jurce ter bralcem razkril številne bolj ali manj znane podrobnosti o kompleksu, katerega zgodovina sega v 13. stoletje. V središču zgodbe je seveda Erazem Predjamski, »lokalni Robin Hood«, ki je svoj konec dočakal precej neugledno, na stranišču.

Ne glede na veličino slovitega viteza, ki ga je izdal njegov služabnik, je to zgodba, ki je o njem daleč najbolj priljubljena, kajpak tudi med obiskovalci – in ta se, kot ugotavlja Malathronas, ni izmuznila niti ljubiteljem serije Igra prestolov. Ti so namreč takoj opazili, piše v reportaži, da je na podoben, nedostojanstven način končal lord Tywin Lannister; ustreljen je bil namreč s samostrelom, medtem ko je ždel na svojem prestolu v kopalnici.

Novinar je nanizal nekaj bolj ali manj znanih zgodb o turistični znamenitosti Slovenije. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Avtor serije knjižnih uspešnic Pesem ledu in ognja, katere prvi del je Igra prestolov, George R. R. Martin je pred dobrimi desetimi leti res obiskal Predjamski grad, bil je namreč ravno na evropski turneji. Svoje navdušenje je takrat izrazil v knjigi spominov na gradu, na svojem blogu pa menda zapisal: »Na poti domov smo se ustavili pri neverjetnem gradu, zgrajenem ob vhodu v velikansko jamo. Vsekakor bo treba po tem modelu zgraditi kakšen grad v Zahodnjem, saj je bil zelo zanimiv, še posebej ponoči.«

V reportaži so nanizana zgodovinska dejstva, opis gradu ter jamskega sveta za njim.

Reportaža je del serije člankov na spletni strani CNN z nadnaslovom Destinacija Slovenija; taisti avtor je o Postojni in njenih čudesih že pisal decembra lani, in sicer o človeški ribici oziroma »majhnih zmajih iz Slovenije«. Prav tako je o Sloveniji prejšnji mesec pisala turistična novinarka Mary Novakovich, to pot o Vipavski dolini. Pred petimi leti pa je CNN Slovenijo raziskoval kot domovino Melanie Trump.

Kot so pojasnili pri Slovenski turistični organizaciji, je bil novinar John Malathronas na obisku v Sloveniji v okviru študijske ture, ki so jo pripravili leta 2020.