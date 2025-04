Benetke od letos v zadnjem hipu za dvojno ceno

Od jutrišnjega dne bo za obisk Benetk spet treba plačati vstopnino. Kot je bilo že v lanskem poskusnem letu uvajanja plačila za obiskovalce tega priljubljenega mesta na vodi, bo tudi tokrat ta dolžnost omejena na najbolj obiskane dneve v sezoni. In ta se začne z velikonočnim petkom, kljub temu pa so za letos napovedali nekaj novosti.

Glavna je ta, da bodo turisti, ki se bodo v zadnjem trenutku odpravili na pot, plačali dvojno vstopnino, kar je pomemben podatek tudi za obiskovalce iz Slovenija, za katerega so Benetke dosegljive tudi za krajši izlet, ki ga ne načrtujemo prav dolgo vnaprej. Letošnja pristojbina – rezervacijo in plačilo je mogoče opraviti prek spleta na strani Venice Visit Pass – sicer ostaja pet evrov, podvoji pa se, če jo plačamo v treh dneh pred prihodom. Kdor želi torej danes rezervirati vstopnico za jutrišnji dan, bo že plačal deset evrov.

Poleg tega so v Benetkah, ki jih vsako leto obišče prek pet milijonov turistov, razširili tudi obdobje plačevanja pristojbine, in sicer na 54 dni. Obiskovalci si bodo morali vstop v mesto rezervirati za večino vikendov med 18. aprilom in 27. julijem, kar je skoraj dvakrat več kot lani. Ukrep velja med 8.30 in 16.00 po lokalnem času.

Obiskovalci z rezervacijo dobijo kodo QR, ki jo morajo pokazati redarjem na glavnih vstopnih točkah v mestu. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Slovito mesto na vodi, ki ima manj kot 50.000 prebivalcev, število pa se prav zaradi pritiska turizma še zmanjšuje, se je eksperimenta lotilo lani prav s ciljem, da bi zmanjšali število dnevnih obiskovalcev. S tem je postalo, kot poroča britanski Guardian, prvo turistično mesto, ki zaračunava pristojbino.

Pobuda sicer želenega učinka ni dosegla, število obiskovalcev se namreč lani ni zmanjšalo, je pa prinesla v mestno blagajno 2,4 milijona evrov, kar je precej več, kot je bilo pričakovano, in beneške oblasti še vedno verjamejo, da bo sčasoma prispevala k reševanju težav zaradi prekomernega turizma v mestu, ki je tudi pod Unescovo zaščito.

Ni čarobna paličica

Kot pravi Simone Venturini, ki je v beneškem mestnem svetu pristojen za turizem, sistem vstopnin morda res ni čarobna paličica, ki bi odpravila problem, ki pesti številna priljubljena evropska mesta, je pa »oprijemljivo in inovativno orodje« za upravljanje toka obiskovalcev in pridobivanje podatkov. »Naš cilj je spodbujati kakovostni turizem, ki spoštuje mesto in si prizadeva sodelovati z njim na globlji ravni ter sprejeti njegov edinstven značaj in ritem,« je njegove besede povzel Guardian. Drugi cilj je, kot je dodal, vzpostaviti boljše ravnovesje med pravicami tistih, ki živijo v Benetkah, in tistih, ki jih želijo obiskati.

Lansko leto je bilo sicer celo rekordno za Benetke, saj je v zgodovinskem središču mesta prenočilo več kot 3,9 milijona obiskovalcev. Benetke sicer obišče še skoraj enkrat toliko ljudi na leto, večinoma za en dan, v mestu je v sezoni vsak dan okoli 40.000 obiskovalcev. Tudi letos bo naval očitno velik. Po podatkih lokalnega spletnega portala Venezia Today je več kot 35.000 enodnevnih obiskovalcev že rezerviralo vstopnico.

Obiskovalci z rezervacijo dobijo kodo QR, ki jo morajo pokazati redarjem na glavnih vstopnih točkah v mestu. Vsi, ki v Benetkah rezervirajo prenočišče, so oproščeni plačila pristojbine, prav tako turisti iz širše regije Veneto, od koder sicer prihaja večina enodnevnih izletnikov, in otroci, mlajši od 14 let. Toda tudi če je obiskovalec rezerviral hotelsko sobo, mora svojo prisotnost prijaviti na spletni strani.

Lansko leto je bilo rekordno za Benetke, saj je v zgodovinskem središču mesta prenočilo več kot 3,9 milijona obiskovalcev. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

A medtem ko so turisti lani takso večinoma sprejeli, so jo prebivalci Benetk ostro izpodbijali. Številni med njimi še vedno menijo, da bi bil edini pravi način za dosego bolj trajnostnega turizma omejevanje kratkoročnih počitniških najemov in izboljšanje storitev za celoletno prebivalstvo, ki je leta 2022 prvič padlo pod 50.000.

Eden najglasnejših kritikov pristojbine je opozicijski svetnik Giovanni Andrea Martini, ki opozarja, da ta ni ničesar spremenila. »Številke so se dejansko povečale. Že v zadnjih dneh smo bili preobremenjeni,« je dejal.

Čeprav novih protestov proti taksi ni bilo, so prebivalci nasprotovali poskusom spodbujanja turistov k obisku manj znanih območij glavnega beneškega otoka. »Gre za ukrep, katerega namen je zmanjšati pritisk turistov, vendar je sprožil jezo med ljudmi, ki živijo na teh območjih, saj bo motil njihov mir,« je še opozoril Martini.