Ptuj je vedno dobra izbira!

Je mesto muzej, ki ga bogatijo številni dogodki in festivali ter zanimive zgodbe. Obiskovalcem omogoča raziskovanje znamenitosti, umetnosti, ponuja aktivnosti za večdnevno bivanje in pobege v okolico. Priznane gostilne in restavracije pripravljajo odlično kulinariko iz lokalnih sestavin, slikovite ulice pa vabijo k druženju na zelenih terasah.

Najpomembnejša turistična atrakcija mesta je Ptujski grad, ki gosti Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož s štirimi zbirkami nacionalnega pomena in številnimi eksponati svetovnega pomena: arheologija, zbirka orožja, zbirka historičnih glasbil in zbirka tapiserij. Zelo zanimivi so tudi ambientalno urejeni grajski prostori, opremljeni s pohištvom in umetninami iz časa od 16. do 20. stoletja, zbirka turkerij, slik s turškimi motivi iz 17. stoletja, ter zbirka tradicionalnih pustnih likov. Skozi zbirke se lahko sprehodite z avdiovodnikom in jih še podrobneje spoznate skozi digitaliziran prikaz na zaslonih.

Na obzidju gradu se odpre veličasten razgled na čudovito okolico mesta, na reko Dravo in največje slovensko stalno jezero. FOTO: Miha Kolar

Spust v mestno jedro vas nagradi s čudovitim ambientom za sprehode, raziskovanje posameznih umetniških detajlov, obisk galerij … Čisto prave kurente lahko srečamo le med 2. februarjem in pustnim torkom, zato priporočamo obisk Kurentove hiše z digitalizirano predstavitvijo kurenta in njegovih obredij, kamor ste vabljeni vse leto. Spoznali boste razliko med posameznimi kurentovimi opravami, razvoj lika skozi desetletja ter njegovo vlogo v umetnosti in fotografiji.

V Kurentovi hiši spoznajte mističnost kurenta in njegovih obredij. FOTO: Stanko Kozel

Ptujske gostilne in restavracije so prav v vrhu kulinarike. Sedem restavracij se je odločilo za kulinarično zgodbo pod imenom Okusi Ptuja: Gostilna Grabar in Gostilna Ribič (oba prejemnika priznanja 2 kapi Gault&Millau), Gostilna Amadeus, Grand Hotel Primus, Gostilna Pri Ovinku, Restavracija Pomaranča in Gostišče pri Tonetu. V trihodnih menijih po enotni ceni združuje tradicionalne jedi po navdihu posameznega chefa, pripravljene z lokalnimi sestavinami, h katerim se odlično podajo vrhunska ptujska vina. Ptujska klet, mestni butični vinoteki Kobal Wines in Osterberger ter v Grajska klet na Ptujskem gradu vabijo k degustacijam, posebno izkušnjo pa ponuja okušanje vina ali piva v temi rovov pod gradom.

Kulinarični meni Okusi Ptuja ponuja sedem ptujskih ponudnikov. FOTO: Stanko Kozel

Za ljubitelje vina, tradicije, zgodovine in kulinarike je na voljo edinstveno enogastronomsko doživetje Popotovanje po mestu tisočletne vinske kulture. V tri ure in pol trajajočem programu se podate na posebno doživetje okušanja vina v objemu teme rovov pod gradom, nato se mimo hiš vinskih trgovcev sprehodite do Vinske kleti in vinoteke Osterberger, v mestnem vinogradu vam mestni viničar predstavi postopek in običaje trgatve in tam se ob koncu okrepčate še s tradicionalno »trgačevo malico«. V Ptujski kleti, najstarejši slovenski kleti, se sprehodite med lesenimi sodi in prisluhnete zanimivim zgodbam ter si ogledate arhiv kleti z najstarejšim slovenskim vinom iz leta 1917 (Zlata trta).

Najstarejša slovenska klet je na Ptuju in hrani najstarejše vino. FOTO: Stanko Kozel

V butični čokoladnici XOCOC poskusite barvite ročno izdelane pralineje ekstravagantnih okusov (z ocvirki, bučnim ali olivnim oljem, dimljeno soljo, parmezanom …), ne razočarajo niti hišne sladice ptujskih kavarn.

Chef Matevž Božič, mojster ptujskih čokoladnih pralinejev, je soustvarjal tudi v eni izmed Mihelinovih restavracij na Štajerskem. FOTO: Stanko Kozel

Mestni Vrh je raj za pohodnike in kolesarje. Ob pohodni Poti na Mestni Vrh med vinogradi in sadovnjaki se ob predhodni najavi ustavite ob kateri od turističnih atrakcij: rimski kamp, železniški park, 200-letna Hiška Herberstein ..., okusite lokalna vina in domačo kulinariko. V vinogradniškem muzeju Stara preša s 110-letno prešo ponujajo lokalno pridelana vina, sadne sokove in okusno gibanico.

Pot na Mestni Vrh razvaja s čudovitimi razgledi na Ptujski grad. FOTO: Stanko Kozel

Raziščite ponudbo bližnjih Term Ptuj s pestro ponudbo velneških tretmajev, termalnih kopeli in savn. Naj vas topli termalni vrelci poživijo in pogrejejo.

Razvajajte se v dvoje ali v družbi prijateljic. FOTO: Sava Hotels & Resorts

Letošnje Martinovanje na Ptuju bo trajalo dva dni. Dogodki vas bodo navdušili ne samo v mestu, ampak tudi v okolici. Devetega novembra bo na mestni tržnici ustoličena nova ptujska vinska kraljica, zvečer pa bo za dobro vzdušje poskrbela glasbena skupina. Enajstega novembra bosta za sproščeno vzdušje poskrbela vinska tržnica in DJ. Številni gostinci pripravljajo posebne Martinove menije, posebno doživetje pa bo Martinova pojedina izpod rok kuharskih mojstrov iz Štajerske hiše kulinarike z izbranimi vini Ptujske kleti v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana. S prižigom lučk vstopi Ptuj v praznični čas, sledi mu Ptujska pravljica z bogatim otroškim božičnim programom, koncerti na prostem, drsališče v prazničnih dekoracijah in silvestrovo na prostem. Že zdaj vabljeni na 65. Kurentovanje, ki bo od 22. februarja do 4. marca 2025.

Raziščite celotno turistično ponudbo Ptuja na www.visitptuj.eu in podaljšajte obisk s prenočitvijo v velneškem hotelu 4*Superior, mestnih hotelih, butičnih namestitvah, hostlu, zasebnih sobah, mobilnih hiškah ali kampu.

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod Ptuj