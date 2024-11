Šest novih edinstvenih doživetij, med njimi kulinarični časovni stroj na Gradu

V zbirki Edinstvena doživetja Slovenije (Slovenia Unique Experiences) je od novembra šest novih, vsega skupaj jih je tako že 32, so sporočili s Slovenske turistične organizacije. Pred kratkim, na dnevih slovenskega turizma, je strokovna komisija priznanje sejalec za najbolj kakovostno doživetje z velikim potencialom dodelila kulinaričnemu časovnemu stroju na Ljubljanskem gradu, enemu izmed šestih novincev na seznamu.

Kulinarični časovni stroj je pravzaprav potovanje skozi šest obdobij zgodovine Ljubljanskega gradu, skozi rimsko Emono, srednji vek in Napoleonove čase – skupaj s kulinaričnim razvajanjem in vinsko spremljavo. Poleg tega, s sejalcem nagrajenega doživetja so novi na seznamu edinstvenih še veslanje z olimpijci na Blejskem jezeru, doživetje, ki športne navdušence postavi v čevlje vrhunskih veslačev. Doživetje je bilo sicer eno od finalistov za letošnjega sejalca.

Doživetje z naslovom Divja dolina Soče skozi objektiv je sprehod skozi divjo naravo v spremstvu izkušenega lovskega čuvaja, med katerim udeleženci spoznajo bogato favno doline Soče; tudi to doživetje je bilo eno od finalistov.

Najbolje je prelomiti pogačo s prijatelji je doživetje, ki ga pripravljajo v Metliki. Je pravzaprav delavnica peke tradicionalne belokranjske pogače, ki obiskovalce poveže z lokalnimi prebivalci.

Na kreativnih rokodelskih delavnicah, ki jih pripravljajo v Turizmu Ljubljana, udeleženci spoznavajo izročilo ljubljanskih obrtnikov in se preizkusijo v veščinah, kot so tiskarstvo, zlatarstvo, dežnikarstvo, tkalstvo in lončarstvo.

Pod okriljem TIC Litija pa lahko obiskovalci postanejo tudi oglarji za en dan in tako v osrčju slovenske oglarske tradicije spoznavajo večstoletni postopek izdelave oglja.