Šestnajst dni od zdravilišča do zdravilišča

Slovenska zelena pot med zdravilišči (ali Slovenia Green Wellness Route v tujcem bližji angleščini) je ime za šestnajstdnevni načrt, s katerim lahko kolesarski zanesenjaki prevozijo lep del Slovenije, medtem spoznajo lokalno gastronomsko ponudbo ter se za konec dneva sprostijo v termalnih kopališčih. Pot v povprečju obsega približno 40 kilometrov zmernega kolesarjenja na dan po različnih površinah, več kot dve tretjini poti pa je asfaltirane.

Nova krožna kolesarska pot, ki so jo predstavili prejšnji teden, je nastala v sodelovanju Slovenske turistične organizacije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Konzorcija Slovenia Green, sodelujočih destinacij in Tovarne trajnostnega turizma GoodPlace. Začne se v Ljubljani in kolesarja najprej usmeri na sever, proti Kamniško-Savinjskim Alpam, nato proti vzhodu čez Štajersko do goric nad Panonsko nižino v skrajno severovzhodnem delu Slovenije, kjer se obrne proti jugu, vodi skoraj do južne meje in se nato vrne v prestolnico. V 16 dneh tako obišče Kamnik, Ljubno ob Savinji, Rečico ob Savinji, Velenje, Zreče, Maribor, Lenart, Sveto Ano, Moravske Toplice, Ljutomer, Jeruzalem, Ptuj, Čatež in Brežice, Kostanjevico na Krki, Novo mesto, Laško, Celje, Šentjur in Žalec.

Podpirajo odgovoren način potovanja

»Slovenija je sicer poznana kot zelena in trajnostna dežela, a ponuja tudi raznovrstno ponudbo za zdravje in dobro počutje, ki jo nudijo slovenska naravna zdravilišča in terme,« je ob predstavitvi poti poudaril Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Skupnost ima 13 članic, ki se trudijo, kot je dodal, da bi zadostile standardom Slovenia Green in da bi omogočile potovanja brez emisij.

Dnevne etape so dolge približno 40 kilometrov, trasa pa vodi tako po ravni kot gričevnati pokrajini, po kolesarskih stezah, cestah in lepo prevoznih makadamskih poteh zunaj glavnih prometnih cest. Na koncu vsake etape lahko kolesar izbira med ponudniki hrane in nastanitvami, ki postavljajo trajnost med prioritete svoje ponudbe, so opozorili oblikovalci poti. Mnogi od njih imajo certifikat Slovenia Green, ki združuje zeleno naravnane ponudnike.

»Certifikat ni nekaj, kar popotnik lahko drži v rokah,« je pri tem spomnila Tina H. Zakonjšek, direktorica Konzorcija Slovenia Green. »A odločitev za eno izmed poti Slovenia Green je zagotovilo, da so na svojih počitnicah podprli odgovoren način potovanja in da hkrati podpirajo posameznike in organizacije, ki se trudijo enako. Čeprav je Slovenia Green Wellness Route usmerjena k sprostitvi in družinam, itinerar obiskovalcu nudi tudi globlje doživetje naše dežele.« Načrt poti si je mogoče ogledati na spletni strani slovenia-green.si.