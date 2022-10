Slovenija med 25 turističnimi cilji za leto 2023

National Geographic je objavil vsakoletni seznam Best of the World 2023, ki vsebuje 25 navdihujočih globalnih destinacij za prihodnje leto. Nanje se je v kategoriji Narava prvič uvrstila tudi Slovenija kot ena izmed osmih evropskih destinacij na seznamu. V isti kategoriji so ob njej iz Evrope še Škotsko višavje in portugalsko otočje Azori.

Destinacijam in doživetjem izbora Best of the World 2023 je skupno to, da pozitivne učinke turizma vključujejo v krepitev svojih lokalnih skupnosti in okolja, so v sporočilu za javnost poudarili pri Slovenski turistični organizaciji (STO).

»Uvrstitev Slovenije med 25 navdihujočih destinacij sveta za leto 2023 in med osem izbranih evropskih destinacij revije National Geographic pomeni pomembno krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot ene vodilnih trajnostnih turističnih destinacij na svetu. Kot ena najbolj prepoznanih in vplivnih znamk, specializiranih za tematike narave, doživetij v naravi in potovanj in z dosegom 760 milijonov gospodinjstev po vsem svetu ter več kot pol milijarde sledilcev na družbenih omrežjih, National Geographic dosega ciljno publiko zahtevnejših gostov, ki iščejo edinstvena doživetja v neokrnjeni naravi. In prav to so gostje, ki jih želimo nagovoriti,« je poudarila direktorica STO Maja Pak.

Pri National Geographic so ob uvrstitvi Slovenije pojasnili, da je že vrsto let vodilna destinacija na področju trajnostnega turizma, ki v zadnjem času razvija trajnostne gastronomske kolesarske poti, ki vodijo do turističnih kmetij, vinogradov, sirarjev in drugih pridelovalcev hrane. Destinacije so sicer razvrščene v kategorije Družina, Aktivna doživetja v naravi, Kultura, Narava, letos so jim dodali še Skupnost.

Best of the World 2023 po kategorijah - Narava: Škotsko višavje, Bocvana, Slovenija, Narodni park Big Bend v Teksasu, Azori - Kultura: Via Appia v Italiji, Busan v Južni Koreji, Longmen Grottoes (provinca Henan, Kitajska), Egipt, Charleston v Južni Karolini - Aktivna doživetja v naravi: Nova Zelandija, Choquequirao v Peruju, Utah, Avstrijske Alpe, Narodni park Revillagigedo v Mehiki - Skupnost: Otočje Dodekanez v Grčiji, Milwaukee v Wisconsinu, Alberta (Kanada), Laos, Gana - Družina: Trinidad in Tobago, San Francisco v Kaliforniji, Kolumbija, Manchester v Združenem kraljestvu, Švica

Poudarek na manj obleganih krajih

»V zadnjih nekaj letih smo doživeli veliko prekinitev in sprememb v načinih, kako potujemo. Zato smo se želeli z letošnjim seznamom vrniti k prepoznavanju pozitivnih zgodb o destinacijah in skupnostih,« je ob razkritju seznama dejala Amy Alipio, glavna urednica pri National Geographic Travel. Kot je dodala, so si prizadevali, da bi predstavili »manj znane bisere, nič manj navdihujoče alternative bolj poznanim, a tudi turistično bolj obremenjenim krajem, na primer Choquequirao namesto Machu Picchuja v Peruju«.

Revija je Slovenijo v preteklosti sicer že večkrat izpostavila predvsem zaradi spodbujanja trajnosti v turizmu, med drugim je leta 2017 dobila priznanje National Geographic World Legacy Destination Leadership, so še zapisali v sporočilu za javnost.

National Geographic Media je globalno medijsko podjetje, ki deluje na več kot 170 trgih, izdaja več tiskanih in spletnih medijev. Njihove TV-programe spremlja več kot 461 milijonov gospodinjstev v 172 državah, njihove revije izhajajo v 32 jezikih in imajo 46 milijonov bralcev. V digitalnem svetu se povezujejo z več kot 25 milijoni mesečnih uporabnikov, njihove vsebine na digitalnih in družbenih omrežjih pa dosegajo 5,9 milijarde ogledov.