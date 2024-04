Slišijo tudi vprašanja, kot: Ali so človeške ribice užitne? In kapniki slani?

V nadaljevanju preberite:

Trinajstega aprila bo minilo 200 let, odkar so v Postojnski sprejeli prvi jamski statut in imenovali jamske vodnike. Čisto prva sta bila Franc Šibenik, ki je znal dobro pisati in brati, in Josip Vesel – ker je znal nemško. Do danes se je seznam kajpak bistveno podaljšal, a kljub temu je poklic, čeprav je povezan z delom v najbolj obiskani turistični znamenitosti v Sloveniji, precej redek. Na svetu jih je samo nekaj 100, od tega 50 pri Postojnski jami. Še večja redkost je delo skrbnika jamskega voznega parka, ki ga opravlja Samo Dolenc, a najbolj edinstvena med vsemi je najbrž voznica jamskega vlakca, Anja Škarabot.