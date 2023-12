Trik, ki vam lahko reši pripravo na brezskrbne zimske počitnice

Med vožnjo v službo že pogledujete proti goram in vas pobeljeni vrhovi spravijo v dobro voljo ter spodbudijo željo, da si čim prej rezervirate zimske počitnice?

Vedno je fino, ko se nekam odpravimo in za en teden zamenjamo okolje, pozabimo na šolo in službo ter se s svojimi bližnjimi še bolj povežemo. Pravi počitek in dobra volja pa bosta zagotovljena le z dobrim načrtovanjem, saj veste, kako je; ko imamo vse pripravljeno in urejeno, ne bo šlo nič narobe. No, vsaj tako bi moralo biti.

Kako se torej lotiti priprave? Najprej seveda rezervacija zimske destinacije. Potem privoščite smučkam in vezem servis, robnikom brušenje, drsni podlagi voskanje, da boste nemoteno drseli po strmih pobočjih. Preverite tudi preostalo smučarsko opremo, ali so čelade otrokom še prav, ali očala služijo svojemu namenu, bodo smučarska oblačila zdržala še to sezono?

Posebno pozornost namenite smučarskim čevljem. Ti morajo tesno objemati stopala, saj lahko prevelik smučarski čevelj v primeru padca povzroči poškodbo noge oziroma stopala. Po servisu opreme razmislite o zdravstvenem zavarovanju z medicinsko asistenco v tujini. Če mislite, da bo evropska kartica zdravstvenega zavarovanja dovolj, si lahko tukaj pogledate, kaj ta krije in kakšni so stroški ambulantne obravnave v primeru poškodbe v tujini.

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini in velja za ves svet.

Izberete lahko med tremi različnimi paketi. Vsi trije v primeru nezgode ali bolezni v tujini zagotavljajo asistenco, ki poskrbi za organizacijo vaše zdravstvene oskrbe, in krijejo stroške nujne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe ter prevozov. Pri paketu S ste zavarovani do zavarovalne vsote 30.000 EUR, zato je zanimiv za izletnike, ki se radi potepajo po bližnjih krajih. Če vas zanimajo nekoliko daljša potovanja, lahko izberete paket M z zavarovalno vsoto 50.000 EUR, ki krije tudi stroške taksi prevozov do izbrane zdravstvene ustanove. Če radi potujete in raziskujete daljne dežele, pa lahko izberete paket L z zavarovalno vsoto 100.000 EUR, višjimi zavarovalnimi vsotami za zobozdravstveno oskrbo in stroške taksi prevozov ter kritjem akutnega poslabšanja kroničnih bolezni srca, sladkorne bolezni, astme ali ledvičnih kamnov.

V kolikor se na počitnice ali pot v tujino odpravljate večkrat letno, lahko izberete Multitrip zavarovanje, pri čemer posamezno potovanje ne traja več kot 60 dni. Tako boste poskrbeli za brezskrbne počitnice skozi celotno leto. Lahko pa se odločite tudi za zavarovanje za vsako potovanje posebej, glede na potrebe, oddaljenost potovanja in število dni. Za popotovanja vseh družinskih članov lahko sklenete družinsko polico z ugodnejšo premijo. Tako so za celotno zavarovalno vsoto zavarovani vsi družinski člani, ne glede na to, ali potujejo skupaj ali ločeno.

Zavarovanje lahko sklenete v kateri koli NLB Poslovalnici ali preprosto prek spleta. Do konca decembra lahko izkoristite 20 % popust na spletno sklenitev s kodo DELO20 .

Če ste pred odhodom pozabili na zavarovanje, lahko zadrego popravite in ga sklenete, ko ste že na počitnicah. Zavarovanje začne veljati četrti dan po sklenitvi.

Kako pa ravnati, če vas v tujini preseneti nezgoda ali bolezen? Enostavno pokličete asistenčni center, ki za vas uredi vse potrebno 24/7, v slovenskem jeziku.