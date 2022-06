V nekdanje učilnice samo še na počitnice

V podružnično osnovno šolo v Koprivni v povirju reke Meže med koroškima vršacema Peco in Olševo v občini Črna na Koroškem, ki so jo jeseni 2014 zaradi premajhnega števila učencev zaprli, se vrača življenje. Občina je stavbo s pomočjo evropskih sredstev obnovila in z razpisom poiskala najemnika, ki bo skrbel za izvajanje turističnih aktivnosti. Za doživetja v Črjanskem raju, kot so lokacijo poimenovali, bo poslej skrbela družina Grmadnik - Gole, domačini iz Spodnjega Javorja.

Kralj Matjaž (Srečko Gole) je prepričan, da bodo otroci uživali v kraljevem raju. Prve tabore z naslovom V deželi kralja Matjaža začenjajo že čez nekaj dni. Matjaževa ljuba Alenčica (Srečkova hčerka Katja), ki je gonilna sila Črjanskega raja, napoveduje, da bodo otroci pri njih preživeli nepozabne počitnice. »Rdeča nit doživljajskih taborov bo spoznavanje legende o kralju Matjažu, ki bo zadnji dan tabora počitnikarje tudi obiskal in za vsakega otroka posnel personalizirano pravljico. Udeleženci šestdnevnih taborov bodo planinarili, kolesarili, nabirali zelišča, kuhali sokove, spoznavali delo na kmetiji, uživali v adrenalinskem parku, odkrivali vodne poti v okolici, se družili z živalmi in bajeslovnimi bitji na tem območju, slikali, risali in s profesionalnimi teleskopi opazovali dogajanje na poletnem nebu,« pove Katja Gole. Aktivnosti na taborih bodo vodili usposobljeni mentorji, med njimi kvalificirani gozdni pedagoginji.

Kralj Matjaž (Srečko Gole) in njegova Alenčica (Srečkova hčerka Katja) otrokom iz vse Slovenije v nekdanji podružnični osnovni šoli v Koprivni obljubljata nepozabne počitiniške tabore. FOTO: Boris Keber

Poletje v prenovljeni podružnični šoli v Koprivni bo torej namenjeno počitniškim taborom za otroke, jesen pa ... »Od septembra dalje bomo gostili šole v naravi. Pestri, strokovno pripravljeni programi vključujejo vsebine iz geologije, naravoslovja, astronomije, geografije. Na voljo bodo tudi programi tehničnih smeri, kot so izdelava iz lesa in kovine, dodali bomo še smer elektronike in elektrotehnike. Prizadevali si bomo za to, da bo čim več vsebin potekalo v naravi in okolici objekta,« napoveduje Katja Gole.

K izviru Meže in po eliksir mladosti

Svojo dejavnost nameravajo usmeriti tudi v timbildinge. Za udeležence celodnevnega programa so pripravili številne športne aktivnosti (odbojka, košarka, nogomet), slabi dve uri dolg pohod na avstrijsko stran, do Luškega stana, od koder je čudovit razgled vse do Triglava. Ena od znamenitosti, ki je le streljaj od lokacije, je tudi črna Marija, kipec v cerkvi sv. Ane, ena izmed štirih v Evropi. V dolini Koprivne izvira reka Meža, ki mimo lokacije teče kot povsem bister gorski potok. Obiskovalci se bodo lahko napotili do izvira, prav tako k »Žegnanmu koritu«, iz katerega teče zdravilna voda. Predstavnice nežnejšega spola si jo rade nanašajo na obraz, saj naj bi iz tega korita tekel eliksir mladosti.

Udeleženci poletnih taborov, jeseni pa tudi šol v naravi, bodo med drugim spoznavali kmečko delo. FOTO: Boris Keber

Družina Grmadnik - Gole je v objektu uredila dodatna ležišča in tako jih je zdaj na razpolago trideset. V stavbi je gostom na voljo tudi apartma s šestimi ležišči in savno, primeren za družine. Družina želi delovati tudi dobrodelno, zato bodo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine na počitnice povabili otroke iz družin v stiski.

Občina Črna na Koroškem z naložbo iz programa Interreg NaKult v nekdanjo podružnično šolo v Koprivni širi in dopolnjuje turistično ponudbo kraja, ki jo oblikujejo predvsem adrenalinska doživetja. Obiskovalcem ponuja spust po eni najdaljših jeklenic v Evropi od Navrškega vrha proti pristajalni ploščadi v bližini kmetije Kogelnik. Jeklenica je dolga 1263 metrov, spust po njej pa je primeren za osebe, težje od 40 kilogramov. V čast sedmim domačim olimpijcem so jo poimenovali Olimpline.

Za otroke mini K-24 po centru Črne

Velika atrakcija je tudi ferata v soteski Mučevo, ki se lahko po besedah snovalcev postavi ob bok vsem slovenskim in tudi evropskim feratam. Primerna je za začetnike, družine z otroki, povsem neizkušene, a tudi za izkušene plezalce. Ti bodo izbrali pot z rdečo oznako, ki doseže stopnjo E. Posebnost ferate je, da ima tri odvode, kar pomeni, da se lahko tisti, ki jim je ocena E pretežka, izognejo na treh zahtevnih delih in tako celotna ferata postane ocenjena z D. Kmalu bodo v občini uredili še eno. To bo ferata Olimpline, ki bo vodila iz Črne do vzletne ploščadi za Olimpline. Odprli jo bodo avgusta.

Ferata v soteski Mučevo je primerna tako za začetnike kot za izkušene plezalce. FOTO: Boris Keber

Za najmlajše so ob smučišču postavili manjši adrenalinski park, v centru kraja pa zanje uredili mini K24, kjer otroci v 24 minutah obiščejo pet kontrolnih točk, ki simbolizirajo pet koroških vrhov. Gre za otroško različico zahtevnega hribovskega izziva K24, ki od izzivalcev pričakuje, da bodo v 24 urah prehodili 80 kilometrov dolgo pot po petih koroških vrhovih: Uršlji gori, Smrekovcu, Raduhi, Olševi in Peci. Pohodniški izziv je pred nekaj leti dobil tudi tekaško različico K24 ultra trail.

Za najmlajše so ob smučišču, na katerem je naredila prve smučarske korake domačinka Tina Maze, uredili manjše adrenalinsko igrišče za otroke. FOTO: arhiv občine Črna na Koroškem

Udeleženci mini K24 dobijo zloženko in kartonček o poti v turistično-informacijski pisarni v središču Črne. Prva tabla jih čaka v bližini pisarne, pred votlino z medvedom, kjer bodo lahko prebrali vse o Uršlji gori ter si ogledali medveda, ki sicer ni tisti iz novembra 1963, ki so ga domači lovci uplenili v Bistri, saj so ga morali zaradi dotrajanosti leta 2006 nadomestiti z drugim primerkom. Druga tabla na poti čaka na najmlajše pohodnike pri rudarskem muzeju (Smrekovec), tretja v parku pri knjižnici (Raduha), četrta pri osnovni šoli (Olševa), zadnja peta pa nasproti kulturnega doma ob olimpijski klopci (Peca). Ko bodo tam, jim bodo gostitelji čestitali in kartonček opremili še z žigom z željo, da se vrnejo v njihove kraje, ko bodo veliki in bodo zmogli zahtevnejšo pohodno ali tekaško hribovsko preizkušnjo.