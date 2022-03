V sedmi sezoni se bo predstavilo 25 pivovarjev

Žalska fontana piv Zeleno zlato bo svoje pipe spet odprla v petek, 1. aprila. Pevka Alya in Dejan Zavec, ki sta bila lani njena ambasadorja, bosta štafeto predala znanemu slovenskemu estradniku, čigar ime bodo razkrili v petek. Odprtje nove sezone bo v vsakem vremenu, načrtovan koncert Modrijanov pa so zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na 6. maj. V Žalcu pričakujejo veliko pivopivcev, saj, kot pravijo, ljudje v teh časih potrebujejo sprostitev.

Žalska fontana piv je velika atrakcija od dneva, ko so jo odprli. Kot je dejal žalski župan Janko Kos, so sprva pričakovali, da bodo prodali 6000 kozarcev na leto, pa so se jim takrat smejali, češ da jih zagotovo ne bo toliko. »Odkar fontana deluje, prodamo več kot 6000 kozarcev na mesec. Če vemo, da to generira približno 3,5-kratnik obiskovalca na prodani vrček, pomeni, da se je tu zvrstilo od 700.000 do 800.000 obiskovalcev. Fontana je magnet, ki spodbuja širšo turistično ponudbo tega območja, zato so tudi nekatere druge destinacije veliko bolj obis­kane. Letos pričakujemo, da so ljudje željni dogajanja, druženja, prireditev, da pozabimo na slabe stvari, in bo zato obisk še večji. Mi se nanj dobro pripravljamo.«

Fontano piv je po navedbah žalskega župana Janka Kosa obiskalo od 700.000 do 800.000 ljudi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za obisk fontane potrebuje pivec steklen vrček, ki ga lahko kupi na različnih lokacijah v mestu. Za devet evrov je mogoče pokusiti šestkrat po deciliter piva. Na voljo sta tudi polnjenji za tri ali za deset decilitrov piva. Ko obis­kovalec kozarec, ki ima čip, postavi pod pipo, ga naprava zazna in pivo steče, ultravijolična svetloba pa pri vsakem spustu pipe to tudi razkuži. Do zdaj so prodali že več kot 227.000 vrčkov in iztočili 130.000 litrov piva. V času covida, ko je bila sezona precej krajša, so prodali 55.300 vrčkov. Na fontani se je v vseh sezonah predstavilo skup­no 57 pivovarjev, letos jih pričakujejo 25.

Tudi letos Žalec časti

Napoved sicer kaže na slabo vreme, a direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Boštjan Štrajhar je dejal, da bodo odprtje zagotovo izpeljali: »Ne živimo v navdihujočih časih in potrebujemo čas za oddih. Sedma sezona je pravljična in polepšali vam jo bomo. Ne glede na vreme – odprtje bo. Po­zdravili bomo življenje brez omejitev.«

Letos se obeta precej novosti. Tako bodo dvakrat v sezoni pripravili razvajanje obiskovalcev še z vrhunsko kulinariko; 14. maja bodo v parku pri fontani kuhali chef leta Marko Pavčnik, Marko Magajne, ki predstavlja Evropo na tekmovanju Global chefs challenge v Abu Dabiju, in Tomaž Bratovž, sin legende slovenske kulinarike Janeza Bratovža. Dan z vrhunsko kulinariko bodo ponovili še 6. avgusta, v času tridnevnega festivala Kriglfest, na katerega vabijo ob svetovnem dnevu piva.

Tudi letos bodo organizirali izbor naj piva Slovenije, obiskovalci Spodnje Savinjske doline pa bodo vnovič na turistični transverzali z desetimi točkami zbirali žige. Po štirih dobljenih žigih bodo pri fontani piv brezplačno postreženi s hišnim pivom Kukec. V duhu trajnostne naravnanosti bodo v določenem obdobju omogočili, da obiskovalci stari vrček s fontane prinesejo s sabo in bodo pivo lahko pokušali po ugodnejši ceni.

Ob fontani je letos še umetniška instalacija kiparja Marka A. Kovačiča, ki je skulpturo Prestop postavil s Katjušo Kovačič. Kot napovedujejo v Žalcu, bodo instalacije odslej stalnica, s čimer tamkajšnji park postaja galerija na prostem.