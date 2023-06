Varaždin – zakladnica kulture, zgodovine in naravnih lepot

Če iščete novo destinacijo za spomladanski oddih, imamo idejo, ki vas bo nedvomno navdušila: Varaždin z okolico. Tukaj boste na svoj račun prišli tako ljubitelje zgodovine in kulture kot vsi tisti, ki svoj prosti čas radi preživljate v neokrnjenih lepotah narave. Varaždin ponuja vse to in še več. Pripravite se na malo drugačno odkrivanje lepot Hrvaške.

Nekdanja hrvaška prestolnica navdušuje že na prvi pogled

Varaždin zaradi svoje arhitekture pogosto imenujejo mali Dunaj, obiskovalci pa ga radi opisujejo kot mesto izjemne kulturne zgodovine in baroka. Mestni utrip mesta, ki ga boste začutili po njegovih živahnih ulicah in ljubkih trgih, izžareva poseben značaj. Verjamemo, da se boste že po nekaj minutah zaljubili v to mestece, in ko boste spili prvo kavico na ljubkem zgodovinskem trgu, vas bo popolnoma prevzelo.

Varaždin na vsakem koraku pripoveduje svojo bogato zgodovino. Spoznajte nekaj njegovih največjih znamenitosti:

Stari grad

FOTO: Ivo Biočina

Stari grad je fevdalna utrdba, ki leži tik ob starem mestnem jedru in velja za najpomembnejšo zgodovinsko zgradbo v mestu. V njem je mestni muzej, v katerem so na ogled zbirke cehovskih predmetov, pohištva, zgodovinskih portretov, orožja, slik, ur, porcelana in stekla, ki si jih poleg številnih drugih predmetov iz vsakdanjega življenja varaždinskega plemstva in premožnih meščanov obiskovalci lahko ogledajo v približno 40 muzejskih sobah. Zanimiva atrakcija ob Starem gradu je tudi stolp z verižnim mostom, znan tudi kot »stražni stolp«. Gre pravzaprav za ostanek nekdanjega širšega obrambnega sistema, ki je obdajal fevdalno utrdbo, zgrajen pa je bil v renesančnem slogu v drugi polovici 16. stoletja za bivanje vojakov in služil tudi kot stanovanje stotnika trdnjavskega stražarja.

Sprehod po mestu

FOTO: Ivo Biočina

Pripravite se na pravo potovanje v preteklost. Sprehod po mestnih ulicah vam bo ob občudovanju raznolike arhitekture pričal o bogati kulturni dediščini mesta. Ne spreglejte razkošnih domovanj nekdanjih plemiških družin: palača Keglević, palača Drašković, palača Patačić in palača Herzer.

Pravi simbol mesta sta tudi Mestna hiša in znamenita katedrala. Varaždinu pravijo tudi mesto zvonikov, saj jih skupno šteje kar 11.

Prava posebnost mesta je tudi pokopališče, ki so ga sicer odprli leta 1773, vendar pa je današnjo podobo dobil po zaslugi Hermana Hallerja, ki je leta 1905 začel urejati okolico z zasaditvijo okoli 7000 cipres, javorjev, jesenov in bukev. Pokopališče tako danes spominja na prečudovit francoski park in je prvovrsten naravni spomenik.

V mestu so še številni parki, ki omogočajo prijeten sprehod in sprostitev v objemu narave.

Avtentičnost mesta boste ujeli tudi na osrednji tržnici, kjer boste lahko poskusili številne lokalne dobrote in mesto spoznali tudi skozi številne lokalne specialitete.

Za nekaj romantike: obiščite grad Trakošćan

FOTO: Ivo Biočina

Grad in jezero Trakošćan sta med najbolj znanimi turističnimi destinacijami v Varaždinski županiji. Grad je bil zgrajen v 13. stoletju kot obrambna utrdba, skozi zgodovino pa je zamenjal številne lastnike in služil različnim namenom. Danes je odprt za javnost in je kulturno-zgodovinski spomenik ter turistična zanimivost, ki jo vsako leto obišče veliko turistov. Velja za enega najbolj osupljivih gradov na Hrvaškem in na splošno v Evropi.

FOTO: Domagoj Sever

Trakošćan je popoln enodnevni izlet. Poleg obiska gradu lahko uživate v sprehodu po čudoviti okolici okrog jezera.

Trakošćan je ena najbolje ohranjenih zgodovinskih zgradb na Hrvaškem, po legendi pa je tam nekoč živel trakošćanski zmaj.

Varaždinske Toplice: Oaza zdravja in sprostitve

FOTO: SB Varaždinske toplice

Varaždinske Toplice so med najstarejšimi zdravilišči na Hrvaškem in so svoj razvoj začele v 18. stoletju. So priljubljena destinacija za tiste, ki želijo pobegniti od mestnega vrveža ter se prepustiti naravnim lepotam in zdravilnim učinkom termalnih voda.

Zgodovina Varaždinskih Toplic sega vse do rimskega obdobja, ko so bili ti kraji znani pod imenom Aquae Iasae. V 18. stoletju pa so se preoblikovali v zdravilišče, katerega glavna atrakcija je bila termalna voda.

Termalna voda, ki ima temperaturo od 38 do 40 stopinj Celzija, je bogata s sulfidom, ki je znan po svojih blagodejnih učinkih na kožo, sklepe in dihala. Poleg kopanja v termalnih vodah lahko uživate tudi v številnih velneških programih in masažah ter prosti čas izkoristite za kakšen prijeten izlet v okolici.

Lepoglava: Skriti dragulj Hrvaške

Lepoglava je majhno mesto v bližini Varaždina z bogato zgodovino in kulturo. Čeprav ni tako znana kot nekatere druge turistične destinacije na Hrvaškem, je Lepoglava pravi turistični dragulj, ki ga je vredno obiskati.

FOTO: Domagoj Blažević

Lepoglava je nedvomno najbolj znana po svoji čipki. Ta je bila prvič izdelana v 19. stoletju in je bila takoj priljubljena med plemstvom in kraljevskimi družinami.

Poseben pomen pri promociji lepoglavske čipke imajo mednarodni festivali čipke, ki neprekinjeno potekajo od leta 1997. Čipka Zadruge lepoglavske čipke nosi oznako »Izvirno hrvaško«, za celovitost in izvirnost ponudbe spominkov pa je prejela nagrado zeleni cvet 2004 Hrvaške turistične skupnosti. Prav tako je bila leta 2009 uvrščena na Unescov seznam nesnovne dediščine.

Danes je lepoglavska čipka ena izmed najbolj cenjenih v Evropi, saj je znana po svoji izjemni kakovosti in edinstvenih vzorcih.

Obiščite Muzej lepoglavske čipke in si oglejte izdelavo te umetnine ter odkrijte njeno bogato zgodovino.

Druga velika znamenitost Lepoglave je samostan, ki je bil zgrajen v 18. stoletju in je bil nekoč eden izmed najpomembnejših kulturnih in verskih središč v Hrvaški.

Lepoglava je tudi znana po svoji prelepi naravi in okolici. Lahko se odpravite na sprehod po gozdovih in občudujete prelepe poglede na okoliške hribe. Prav tako je tukaj možno kolesariti in ribariti.

Okolica Varaždina kot raj za kolesarske navdušence

Varaždin z okolico je popolna destinacija za kolesarjenje, saj ponuja raznolike kolesarske poti za različne vrste kolesarjev – od cestnokolesarskih navdušencev pa do tistih, ki na kolesarskih avanturah iščejo tudi nekaj adrenalina.

FOTO: TZŽ Međimurske

Cestne kolesarke poti vas bodo vodile skozi različne kraje v okolici Varaždina. Poti so primerne za družine in rekreativne kolesarje, saj so razmeroma enostavne in ponujajo lepe razglede na okolico. Med najbolj priljubljenimi potmi so Varaždin–Lepoglava–Varaždin, Lepoglava–Trakošćan in Ludbreg–Koprivnica.

Poleg tega pa lahko družine uživajo na posebej prirejenih družinskih kolesarskih poteh. Te so primerne za kolesarjenje z otroki in omogočajo veliko zanimivih postankov na poti. Med najbolj priljubljenimi družinskimi kolesarskimi potmi v Varaždinu so poti okrog Varaždinskih Toplic in pot okoli jezera Trakošćan.

Za več informacij o destinaciji pa obiščite spletno stran https://varazdin.croatia.hr/

Pustite se očarati – obiščite Varaždin Pomlad kliče po novih pustolovščinah. Odkrijte čudovite lepote Varaždina z okolico – spoznajte bogato kulturno in zgodovinsko dediščino tamkajšnjih krajev, prepustite se brezskrbnosti v objemu narave, ki prav v tem letnem času ponuja najlepše razglede na čarobno okolico in slikovite gričke, posejane z nasadi trte. Preverite bogato ponudbo turističnih nastanitev in rezervirajte svoj popolni počitniški oddih še danes.

Naročnik oglasne vsebine je HTZ