Zdravilna moč soli

Tradicija thalasso terapije

FOTO: LifeClass Hotels & Spa, Portorož

Družinska terapija v solni sobi

Brezskrben in varen oddih

Zdravilen morski zrak, pomešan z vonjem po mediteranskih drevesih, toplo morje in številne sprehajalne poti so razlogi, da se v ta lepi morski kraj radi odpravimo. Začetniki v Portorožu so bili menihi iz samostana svetega Lovrenca v 13. stoletju. Z uporabo koncentrirane morske vode (acqua madre), ki nastaja kot stranski produkt pri pridobivanju soli, fango oblogami in namakanjem v morski vodi so si pozdravili kožne nepravilnosti in revmatična obolenja. Danes vemo, da thalasso terapija pomaga tudi pri težavah s sklepi, odpravlja težke noge in celulit. Obiščite Thalasso Center in se prepustite razvajanju s tradicijo! Včasih plavanje v morju, pitje velikih količin vode in sladkanje s sladoledom ne pomaga, da se zares ohladimo. Med 12. in 15. uro naj bi se izogibali sončnim žarkom in se zadrževali v senci, je pa to v času šolskih počitnic lažje reči kot storiti. Ker otroška radovednost in razigranost ne poznata meja, obenem pa je zdravje visoko na seznamu naših prioritet, so v Termah Portorož pripravili posebno ponudbo Zdrave sence v solni sobi, ki krepi imunski sistem, pozitivno vpliva na dihala in kožo ter spodbuja miselne procese. Otroci se med 40-minutno družinsko terapijo lahko igrajo z zabavnimi rekviziti in zdravilno soljo, opazujejo barvne ornamente na stenah solne sobe, obenem pa so zaščiteni pred žgočim soncem. Po terapiji v solni sobi LifeClassova ekipa priporoča zabavno kopel Bubble me, namenjeno otrokom med 5. in 14. letom starosti, ki s pomočjo hidro- in kromoterapije pomaga vzpostaviti ravnovesje v telesu.