Zipline Vinarium že pritegnil prve obiskovalce

Kar nekaj obiskovalcev je takoj po sobotnem odprtju novega zip­lina Vinarium v Lendav­skih goricah že kupilo karte in se zapeljalo po turistični pridobit­vi, ki bo dopolnila ponudbo sicer zelo uspešnega razglednega stolpa. Zanimanje za vožnje je bilo kljub vetrovnemu vremenu tudi v nedeljo in ponedeljek, vendar v Turistični zvezi Lendava, ki je upravljavec stolpa in novega ziplina, o številu obiskovalcev prvega konca tedna nočejo govoriti, češ da je to poslovna skrivnost.

Kmalu se bo pokazalo, ali je skrivanje podatkov slab ali dober znak za turistično novost nad lendavskimi vinogradi, a če se bo ponovila izkušnja z razgled­nim stolpom, bo Lendava spet eno stopničko više na lestvici turistično privlačnih in dobro obiskanih slovenskih krajev.

Prvi se je po jeklenici spustil Cene Prevc FOTO: Teodor Žalik

Občinski snovalci turističnega razvoja so si adrenalinske jeklenice zamislili zato, da bi v Lendavo in vinograde nad njo privabili tudi mlade, željne adrenalinskih doživetij, in da bi nadgradili zelo uspešno zgodbo razglednega stolpa Vinarium, ki ga je v približno šestih letih obiskalo že več kot pol milijona ljudi. Po nekaj zamudah s pridobivanjem evropskih sredstev so dokončanje ziplina Vinarium sprva napovedovali že za konec lanskega novembra, a se je očitno zavleklo tudi z izvedbo, zato sta se lahko prva potnika, naš smučarski skakalni as Cene Prevc in lendav­ski župan Janez Magyar, po njej zapeljala šele v soboto.

Prvi v vzhodnem delu Slovenije

Zipline Vinarium je prva tovrstna turistična privlačnost v vzhodnem delu Slovenije. Do zdaj so takšne objekte postavljali le v višje ležečih delih naše države, na Bovškem, Gorenjskem in Koroškem, a Lendavčanom se je zdelo dovolj zanimivo postaviti tudi jeklenice z zgolj enaintridesetimi metri višinske razlike, ki pa so vendarle nekaj posebnega pri nas. Zipline Vinarium je namreč prvi v Sloveniji, ki ima dve vzporedni jeklenici in se lahko po njem sočasno spustita dva obiskovalca. Tako se je uvrstil med slovenske zipline s presežniki – v Planici imajo najbolj strmo jeklenico na svetu, na Bledu je eden najdaljših sistemov v Evropi, sestav­ljen iz sedmih jeklenic v skupni dolžini štirih kilometrov, v Črni na Koroškem pa je najdaljša neprekinjena jeklenica v Sloveniji, ki meri 1263,5 metra.

Stolp Vinarium je v približno šestih letih obiskalo že več kot pol milijona ljudi. FOTO: Jure Eržen/Delo

Lendavski zipline je speljan od skoraj najvišje točke Lendavskih goric v bližini geodetskega stolpiča Piramida do vznožja razgled­nega stolpa Vinarium. Višinska razlika je 31 metrov, jeklenici sta dolgi 528 metrov, največja hitrost, ki jo na njih dosežejo obiskovalci, pa je od 55 do 65 kilometrov na uro. Za obiskovalce razglednega stolpa Vinarium so vozovnice malo cenejše in stanejo 18 evrov. Za tiste, ki se podajo samo na jek­lenice in ne tudi na stolp, pa so po 24 evrov. Zipline je za zdaj prinesel štiri nove zaposlitve, na občini pa pričakujejo, da se bo po njem zapeljalo od deset do petnajst tisoč obiskovalcev na leto, kar bo dovolj, da bo 324.000 evrov vred­na naložba poslovala z dobičkom.

Slovenske jeklenice s presežniki Vinarium: prva, ki ima vzporedni jeklenici Planica: najbolj strma jeklenica na svetu Bled: najdaljši sistem, sestavljen iz sedmih jeklenic, ki skupaj merijo štiri kilometre Črna na Koroškem: najdaljša neprekinjena jeklenica v Sloveniji: 1263,5 metra

Še dve naložbi

V občini se medtem nadaljujejo priprave na še dve naložbi v turizem: letos naj bi bila dokončana projektna dokumentacija in pridob­ljeno gradbeno dovoljenje za več kot osem milijonov evrov vredno gradnjo gondolske žičnice od obrobja mesta do vznožja stolpa Vinarium ter za gradnjo restavracije in vinske kleti ob stolpu, zatem pa načrtujejo še adrenalinski center Vinarium. Nad gondolsko žičnico sicer niso vsi navdušeni in nasprotniki so celo ustanovili civilno pobudo proti gradnji, a župan Magyar je nedavno za lokalne medije izjavil, da priprave nanjo potekajo normalno.