Aaron Taylor-Johnson v dobri formi za agenta 007

Novica je neuradna, a vse več je namigov, da bi si lahko smoking Jamesa Bonda oblekel 32-letni britanski igralec Aaron Taylor-Johnson.­ Po poročanju tabloida Sun je pred kratkim posnel uvodno špico. Ali informacija drži, bo znano najpozneje marca prihodnje leto, ko naj bi uradno razkrili ime novega vohuna v službi kraljevega veličanstva. Snemanje naj bi se začelo čez dve leti.

Odkar se je iz nevarnih iger agenta 007 umaknil 54-letni Daniel Craig, ki je posnel štiri bondiade, se vrstijo ugibanja, kdo bi bil najprimernejši naslednik. Slišati je, da producenti iščejo svež obraz, želijo si igralca v tridesetih letih, ki bo sposoben nastopati v tej adrenalinski vlogi še najmanj desetletje, poleg tega bi z njim pritegnili tudi mlajše občinstvo. Potem ko se je iz pogovorov umaknil karizmatični Idris Elba, najbolje kaže Taylorju-Johnsonu, ki se je že večkrat dokazal v glavnih vlogah. Šušlja se, da je navdušil šefe z izjemno in intenzivno igro, impresionioniral jih je tudi njegov obsežni seznam posnetih akcijskih filmov.

Sodeč po tem ni dvoma, ali bi bil igralec kos fizično zelo zahtevnim prizorom. Pozornost je pritegnil s prvim filmom Kick-Ass, v katerem je odigral običajnega najstnika, ki se prelevi v superjunaka, nadaljeval je z Godzillo in se nato v filmu Avengers: Age of Ultron spet znašel v svetu superjunakov. V Nočnih živalih Toma Forda si je za vlogo psihopata prislužil zlati globus za najboljšega stranskega igralca ter nominacijo za bafto. Prepričljiv je bil tudi v Tenetu, znanstvenofantastičnem akcijskem trilerju Christopherja Nolana, in vohunskem filmu The King's Man: Začetek, v katerem je nastopil v družbi Ralpha Fiennesa. Letos je v kinodvorane prišla akcijska komedija Hiter kot strel, v kateri je bil soigralec Brada Pitta. Craigova interpretacija agenta 007 se je nekaterim zdela preveč resna, Aaron Taylor-Johnson pa bi v film vrnil nekaj lahkotnosti, po kateri je slovel tudi Roger Moore.

Med tistimi, ki so jih doslej omenjali kot potencialne nove Bonde, sta še 39-letni Henry Cavill in 34-letni Regé-Jean Page, ki je pritegnil pozornost z Netflixovo TV-serijo Bridgerton. Cavill bi gotovo imel čas, pred nekaj dnevi je namreč izvedel, da v drugo ne bo dobil naslovne vloge v Supermanu.