Absurdna cenzura v Tovarni čokolade

Založbo otroških knjig Roalda Dahla, Puffin Books, obtožujejo cenzure, ker je iz njegovih del, kot sta Charlie in tovarna čokolade ter Matilda, odstranila barviti jezik, da bi jih naredila bolj sprejemljive za sodobne bralce. O tem je prvi poročal britanski časnik Daily Telegraph in ugotovil, da so bili spremenjeni predvsem odlomki, ki se nanašajo na težo, duševno zdravje, spol in raso. Charliejev požrešni nasprotnik v knjigi Charlie in tovarna čokolade (1964) ni več »izjemno debel«, temveč le »ogromen«. V novi izdaji Čarovnic lahko ženska s supermočmi, ki se izdaja za običajno žensko, dela kot »vrhunska znanstvenica ali vodi podjetje«, namesto da je »blagajničarka v supermarketu« ali »tipka pisma za poslovneža«. Odstranjena je bila tudi beseda »črn« in mnoge druge. Med prvimi, ki se je odzval na popravljanje Dahlovih besed, je bil Bookerjev nagrajenec Salman Rushdie, ki trenutno še okreva po lanskem napadu na dogodku v New Yorku. »Roald Dahl ni bil angel, a to je absurdna cenzura,« je zapisal na twitterju. »Založbo Puffin in Družbo Dahl bi moralo biti sram.« Tudi britanski premier se je pridružil številnim javnim osebnostim pri kritiziranju sprememb knjig.

Družba Roald Dahl Story Company, ki nadzoruje avtorske pravice, je pri pregledu besedil sodelovala tako z založbo Puffin kot z organizacijo Inclusive Minds, ki si prizadeva, da bi bila otroška literatura bolj vključujoča in dostopna. Analiza se je začela leta 2020, preden je Netflix kupil podjetje Roald Dahl Story Company in začel načrtovati produkcijo novih filmov.

Sram naj jih bo!

Na popravljanje Dahlovih knjig se je odzval tudi ameriški PEN: »Če se bomo podali na pot popravljanja domnevnih napak, tvegamo, da bomo izkrivili dela velikih avtorjev in zameglili bistveni pogled na družbo, ki ga ponuja literatura,« je tvitnila Suzanne Nossel, izvršna direktorica PEN America.

Roald Dahl je umrl leta 1990, star 74 let. Njegove knjige so se prodale v več kot 300 milijonih izvodih in bile prevedene v 68 jezikov. Zaradi antisemitskih pripomb je obveljal za kontrovezno osebnost, za kar se je njegova družina javno opravičila. FOTO: Reuters

Namestnica literarnega urednika londonskega časopisa Sunday Times Laura Hackett, Dahlova oboževalka, se je na novico odzvala bolj osebno: »Urednike pri založbi Puffin bi moralo biti sram, ker so se lotili popravljanja ene najboljših otroških literatur v Veliki Britaniji,« je zapisala. »Kar se mene tiče, bom svoje stare, izvirne izvode Dahlovih zgodb skrbno shranila, da bodo lahko moji otroci nekoč uživali v njihovi polni, grdi in barviti lepoti.«

Spremembe Dahlovih knjig so zadnji spopad v razpravi o kulturni (pre)občutljivosti, piše Guardian, saj si aktivisti prizadevajo zaščititi mlade pred kulturnimi, etničnimi in spolnimi stereotipi v literaturi, njihovi nasprotniki pa trdijo, da te spremembe ogrožajo genialnost velikih umetnikov in preprečujejo bralcem, da bi se soočili s svetom, kakršen je.