Afera Daj mi pet: Profesorici opozorilo pred odpovedjo

Profesorica matematike na zagrebški klasični gimnaziji, ki je javno izjavila, da je po koncu šolskega leta na pritisk ravnateljice spremenila zaključne ocene sedmim učencem, med njimi tudi mlajšemu sinu hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, je prejela opozorilo pred odpovedjo.

Kot je v začetku julija prvi pisal hrvaški dnevnik Jutarnji list, je do spremembe ocen prišlo po tem, ko je predsednikova soproga Sanja Musić Milanović ravnateljici Zdravki Martinić-Jerčić poslala elektronsko sporočilo, v katerem se je pritoževala nad delom učiteljice matematike. Zatem so mlademu Milanoviću zamenjali dve oceni, pri latinščini in matematiki, in šolsko leto je končal s povprečjem 5.0. Čeprav je učiteljica v intervjuju za Telegram izrecno izjavila, da je ocene spreminjala pod pritiskom in v strahu pred posledicami, je ravnateljica šole trdila nasprotno: »Nisem zahtevala zvišanja ocen, blati me, da bi branila svojo napako.«



Kot zdaj piše Jutarnji list, je bil tak razplet pričakovan, glede na to, da je bilo v inšpekcijskem zapisniku kot predlog za kaznovanje navedeno opozorilo, so v gimnaziji in tudi širše med zaposlenimi v šolstvu nad potezo ravnateljice zgroženi. V spletni skupini učitelji.org je tako ena od učiteljic zapisala: »To, kar se dogaja moji kolegici, se pravzaprav dogaja vsem nam. Kaj naj storimo? Kako se lahko zaščitimo pred takšno hinavščino?«

Ne dovolj za tako sankcijo

Ravnateljica kljub poslanim vprašanjem hrvaškega dnevnika še ni pojasnila, na podlagi katerih nepravilnosti pri delu je učiteljica dobila opozorilo. V sindikatu zaposlenih v hrvaških srednjih šolah pravijo, da po njihovih informacijah sankcija temelji na ugotovitvi inšpektorata za šolstvo, ki je v odločbi z dne 12. julija navedlo nepravilnosti pri delu tako učiteljice matematike kot več drugih zaposlenih v šoli, tudi ravnateljice; naknadno vpisovanje ocen v e-dnevnik, datumi sprejema staršev niso bili javno objavljeni, učenci so bili predčasno spuščeni od pouka.

Po besedah ​​predsednice sindikata Nade Lovrić to ni dovolj za takšno sankcijo, na kar je ravnateljico opozorila tudi sindikalna pooblaščenka. Nobena ugotovitev inšpektorata učiteljici ne očita slabega odnosa do študentov ali neprimernega obnašanja. To zagotovo niso razlogi za tako kaznovanje, še meni predsednica sindikata. »Žal nam je, da ravnateljica ni imela poguma, da bi se uprla pritiskom gospe Milanović, zdaj pa pod pritiskom inšpekcije dela dodatne napake.« Učiteljici sicer ostaja še možnost pritožbe.

Afero preiskuje tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Postopek je v skladu z zakonom o kazenskem postopku tajen.