Aleksej Mordašov: Najbogatejši Rus na črnem seznamu EU

Najbogatejši Rus in 51. na lestvici najpremožnejših Zemljanov Aleksej Mordašov (56) se je znašel na črnem seznamu EU. Posredni razlog so seveda skrb vzbujajoče razmere v Ukrajini. Lastnik največjega ruskega jeklarskega podjetja Severstal in enotretjinski lastnik potovalnega velikana Tui je odraščal v revni družini, po podatkih Forbesa iz leta 2021 pa zdaj njegovo premoženje znaša 29,1 milijarde dolarjev, s čimer sodi v vrh kar 118 ruskih milijarderjev; po številu je sicer največ, kar 136 evropskih milijarderjev v Nemčiji.

V ponedeljek ponoči je EU v okviru odzivov na krizo v Ukrajini Mordašova uvrstila na listo omejevalnih ukrepov; ti med drugim zajemajo prepoved transakcij z Rusko centralno banko in prepoved poletov zračnega prostora ter dostopa do letališč EU za vse ruske prevoznike.

Nepogrešljiv v proizvodnji oklepnikov

S to potezo si želi EU omejiti poslovanje gospodarskega oligarha, saj jo skrbi njegova vpletenost v bančne in medijske posle, ki naj bi med drugim omogočili priključitev Krima Rusiji in destabilizacijo Ukrajine. Znano je, da jeklarski gigant Severstal velja za nepogrešljivega v proizvodnji ruske opreme za obrambo, vključno z oklepnimi vozili. Milijarder je po poročanju Guardiana ob napovedi sankcij izjavil, da ne razume, kako bo ta poteza pomagala razrešiti konflikt v Ukrajini, saj sam s tem nima nikakršne povezave.

Aktualno vojno je poimenoval »tregedija dveh bratskih narodov« ter pozval k čimprejšnji ustavitvi prelivanja krvi. Sam je trenutno na oddihu daleč stran od hladnega vremena in evropskih spopadov – na Sejšelih. Tja se je, kot se za milijarderja spodobi, odpeljal z zasebnim letalom, medtem ko ga je v Indijskem oceanu že čakala njegova 142 metrov dolga dizajnerska jahta.