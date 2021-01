Alibaba se je vrnil

Ustanovitelj spletnega trgovca Alibaba Jack Ma oziroma Ma Yun, kakor mu je dejansko ime, sicer ni najbogatejši Kitajec – po podatkih revije Forbes sta bogatejša lastnik proizvajalca brezalkoholnih pijač Nongfu in farmacevtskega giganta Wantai Zhong Shanshan ter lastnik tehnološkega konglomerata Tencent Ma Huateng –, je pa gotovo najbolj znan in tudi najvplivnejši od kitajskih poslovnih tajkunov. Zato so seveda po vsem svetu opazili, da je oktobra nenadoma izginil iz javnosti.



Ker tovrstna izginotja na Kitajskem ponavadi pomenijo, da se je določena oseba zamerila materi partiji, so na Zahodu takoj začeli ugibati, kaj je zagrešil Ma. Najverjetnejša možnost je bil njegov govor na letnem forumu kitajske centralne banke. Tam je oktobra kritiziral njeno politiko, s katero menda bankam nalaga pretežke pogoje, pod katerimi dajejo posojila podjetjem.



Majev prijatelj Aleksander Čeferin je sicer pred dnevi povedal, da tretji najbogatejši Kitajec ni izginil, ampak da nekje igra golf, vendar so zahodni mediji šele v sredo poročali, da se je vrnil. Po videopovezavi je namreč spregovoril skupini podeželskih učiteljev; 56-letni Ma je tudi sam po osnovni izobrazbi učitelj, profesor angleščine, vendar je bil tako med študijem kot pri poučevanju precej neuspešen in se je potem našel v spletni prodaji.



Posnetek Maa je bil dolg manj kot minuto, govoril je iz sobe z zelenimi zidovi, na katerih je bila velika slika, v sobi so bile tudi rože, ni pa jasno, kje so video posneli. Dodali so še posnetek, na katerem naj bi Ma s kolegi 10. januarja obiskal neko šolo v rodnem mestu Hangzhou, kjer je tudi sedež Alibabe.



Nenavadno tajkunovo izginotje je povzročilo padec vrednosti podjetja, te pa so včeraj takoj po poročilih o videonastopu pridobile 8,5 odstotka vrednosti. Njegovo premoženje je trenutno vredno približno 50 milijard evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: