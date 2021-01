Amanda Gorman: Leta 2036 bom ameriška predsednica

S političnimi spremembami in pretresi pride na vrsto tudi nov val umetniških sporočil. Na prisegi 46. ameriškega predsednika Joeja Bidna bo kot najmlajša med nastopajočimi pesniki doslej nastopila Amanda Gorman. 22-letna prodorna ameriška pesnica iz Los Angelesa je znana kot aktivistka, ki sledi sporočilom feminizma in boju za enakost ras s poudarkom na afriški diaspori.

Odraščala ob materi samohranilki

Že kot najstnici so ji, potem ko je izdala svojo prvo pesniško zbirko in je študirala sociologijo na Harvardu, podelili vrsto prestižnih pesniških nagrad. Odraščala je ob materi samohranilki, po poklicu učiteljici, in z dvema sorojencema; med drugim ima dvojčico Gabrielle, ki je prav tako predana političnemu aktivizmu.



Gormanova nima predsodkov, kar zadeva spoj umetnosti in zaslužka, zato se je v preteklosti lotila tudi komercialnih projektov, kot so pesniški nastopi na televizijski glasbeni postaji MTV in kovanje rim za temnopolte atlete v oglasih športnega giganta Nike; podpisala je tudi pogodbo za izdajo otroških knjig, ki bodo prišle na trg še letos. Kako uspešna je, priča tudi ocena njenega premoženja; že v letu 2020 je zaslužila več kot milijon dolarjev.

V družbi Lady Gaga in Jennifer Lopez

Silno ambiciozna umetnica je že pred štirimi leti izjavila, da se bo podala v bitko za ameriško predsednico, in sicer leta 2036. Na Bidnovi prisegi bo pred vesoljnim občinstvom podala svojo pesniško stvaritev The Hill We Climb na temo pomena demokracije in enotnosti; ta naj bi po njenih besedah veljala za vse ljudi in se posredno dotika tudi nedavnega napada na Kapitol, ki se je končal s smrtnimi žrtvami.



Predlog za to, da bo kot šesta pesnica v zgodovini ameriških predsedniških inavguracij nastopila prav ona, je dala predsednikova žena Jill Biden. Na imenitnem dogodku si bo mlada avtorica oder delila s pop zvezdnicama Lady Gaga in Jennifer Lopez, zato ne gre dvomiti, da bomo zanjo še slišali – pa če bo predsednica ali ne.

