Ana Netrebko se vrača na evropske odre, zdaj dobiva odpovedi v Rusiji

Ruska operna diva Ana Netrebko se vendarle vrača, a za zdaj samo na evropske odre. Kmalu po tistem, ko je obsodila rusko agresijo na Ukrajino in napovedala koncerte v Parizu, Milanu in Luzernu, pa so se ji odrekli v operi v ruskem Novosibirsku.

Slovita sopranistka je na začetku marca, le malo po napadu Rusije na Ukrajino, zaradi kritik, da je blizu Kremlju, odpovedala vse koncerte, s komentarjem, da ni prav, da umetnike ali druge javne osebnosti silijo, da javno izražajo svoja politična mnenja in obsojajo svojo domovino. »To bi morala biti svobodna odločitev. Tako kot mnogi moji kolegi tudi jaz nisem politična oseba. Sem umetnica in moj cilj je združiti ljudi onkraj političnih meja,« je takrat po svoji facebook strani sporočila 50-letna operna zvezdnica, ki zdaj sicer živi na Dunaju in ima tudi avstrijsko državljanstvo. Še vedno pa je mogoče zaslediti novice iz leta 2014, ko je pozirala z zastavo proruskih separatistov v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine ter tamkajšnji operni hiši in ruski umetnosti podarila milijon rubljev, kar je bilo takrat okoli 15.000 evrov.

Ana Netrebko na vaji v Ljubljani leta 2020. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zdaj je očitno želela popraviti svoj položaj in je javnosti sporočila, da ne podpira ruskega predsednika Vladimirja Putina. »Izrecno obsojam vojno proti Ukrajini. Moje misli so z žrtvami te vojne in njihovimi družinami,« je zapisala in obžalovala, da je bilo mogoče njena dejanja in izjave v pretek­losti deloma napačno razumeti. Kot je zatrdila, »nikoli ni prejela kakšne finančne podpore ruske vlade«, živi pa v Avstriji, »ki je tudi njen davčni dom«. »Ljubim svojo domovino Rusijo,« je še sporočila Ana Netrebko in dodala, da »s svojo umetnostjo želi le spodbujati mir in enotnost«.

To pa je sprožilo negativen odziv v njeni domovini. V operi v Novosibirsku so odpovedali njen koncert, načrtovan za 2. junij. »Življenje v Evropi in nastopan­je v evropskih koncertnih dvoranah sta zanjo očitno pomembnejša od usode domovine,« so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. In še: »Rusija je polna talentov in včerajšnje idole bodo zamenjali tisti, ki imajo jasno državljansko stališče.« Z ostro kritiko se je odzval tudi predsednik ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin. »Glas je, vesti pa ni,« je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

A čeprav si je Ana Netrebko, ki je v Sloveniji nazadnje nastopila z možem Jusifom Ejvazovom avgusta 2020 na Festivalu Ljubljana, z zadnjimi izjavami morda zagotovila koncerte na evropskih tleh – v Parizu je napovedan za 25. maj, v Milanu za 27. maj in v Luzernu za 5. junij –, si v newyorški Metropolitanski operi niso premislili, saj prepoved njenega nastopanja še vedno velja.