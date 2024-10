Armani bo na čelu podjetja še dve ali tri leta

Legendarni italijanski modni kreator Giorgio Armani je julija dopolnil 90 let, zdaj pa se je razgovoril za časnik Corriere della Sera iz Milana, kjer ima sedež njegovo podjetje. V intervjuju je govoril o svojih spominih na otroštvo v fašistični Italiji, na kariero, o ljubeznih in načrtih. Čeprav je Armani v letih, ko so drugi ljudje ne samo v pokoju, ampak jih velika večina ni več med živimi, je zatrdil, da bo ostal na čelu podjetja še dve ali tri leta.

V nasprotju z večino kreatorjev, ki so prodali svoja podjetja, ga Armani ni. Poleg Guccija in Prade sodi med tri največje italijanske modne hiše, katerih promet znaša več milijard evrov na leto. A Prada je delniška družba, Gucci pa podružnica francoske multinacionalke Kering, ki ima v lasti kup luksuznih modnih hiš. Armani ima svoje podjetje v lasti in ima v njem tudi vodilno upravljavsko vlogo.

Hišo je ustanovil leta 1975 skupaj s poslovnim in življenjskim partnerjem arhitektom Sergiom Galeottijem. Prav on ga je prepričal, da je dovolj dober, da ustanovi svoje podjetje. Skupaj sta ga vodila do leta 1985, ko je Geleotti po letu dni bolehanja umrl zaradi aidsa. V intervjuju je Armani dejal: »Ko je umrl Sergio, je z njim umrl tudi del mene.«

Prelomni trenutek, ko je stopil med velike, je bil film Ameriški žigolo (American Gigolo, 1980), v katerem je Richard Gere ves čas nosil Armanijeve obleke. Kreator je povedal, da je bil po njegovem mnenju Gere boljša izbira od najprej predvidenega Johna Travolte, ki je bil večja zvezda, vendar je na koncu vlogo zavrnil. Armani je pred tem sicer že pripravil obleke zanj.

V spominih na otroštvo je kreator razvil precej problematično tezo, da je imel fašizem tudi dobre plati. Tako da so bili fašisti, za katere je kot uradnik delal njegov oče, zelo naklonjeni dejavnostim za mlajše, jih vodili na izlete in na poletne tabore. Na enem od njih, voditeljica nekaterih je bila njegova mati, se je Armani prvič zaljubil v moškega, vendar pravi, da takrat še sploh ni vedel, da je to čustvo istospolna usmerjenost. Žal mu je, da nima svojih otrok, obožuje pa petletno hčer ene od sodelavk in jo ima skoraj za svojo.

V verskem pogledu je Armani povedal, da se pred spanjem prekriža, vendar ne verjame v posmrtno življenje. Pustil se je zvleči tudi v razpravo o politiki. Tako je zatrdil, da ne bi šel na večerjo z Donaldom Trumpom, italijanska premierka Girgia Meloni ga včasih navduši in drugič osupne, vendar preveč govori in premalo naredi. O pokojnem italijanskem premieru Siviu Berlusconiju pa je Armani povedal, da je bil dober politik.