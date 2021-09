Basist skupine Blink-182 premagal raka

Basist skupine Blink-182je nedavno po družbenih medijih sporočil javnosti, da nima več raka in da se počuti dobro. »Še vedno me bodo vsakega pol leta temeljito pregledali, a danes je zame čudovit dan in se počutim blaženo. Kemoterapija je očitno delovala.« To se je zgodilo tri mesece po tem, ko je javno razkril, da se je boril z agresivno obliko limfoma. Pred desetimi dnevi pa je javnosti sporočil, da mu spet rastejo lasje, tokrat beli, saj jih je zaradi zdravljenja pred časom vse izgubil. »Tako čudno je, da mi na glavi spet rastejo lasje, medtem ko mi dlake na nogah še naprej odpadajo. Pet mesecev sem na kemoterapiji in ravno zdaj so se dlake na mojih golenicah odločile, da je čas, da me zapustijo? Rak je res čuden,« je takrat dejal.Hoppus, ki je imel isto vrsto raka, ki ga je prebolela tudi njegova mama, je že prej dejal, da je »trdno odločen, da bo raka močno brcnil v mednožje«. Ob njegovi prvi izjavi o diagnozi sta bobnar zasedbe Blink-182 Travis Barker in nekdanji kitarist in soustanovitelj skupine Tom DeLonge izrazila podporo prijatelju, DeLonge ​pa je o Hoppusu dejal, da je »pravi superjunak«.Kot najstnik je bil Hoppus navdušen nad skejtanjem in punk rockom, baskitaro pa je dobil od očeta, ko je bil star 15 let. Leta 1992 se je preselil v San Diego in šel študirat na California State University, in ko ga je sestra predstavila kitaristu Tomu DeLongeu, so skupaj z bobnarjem Scottom Raynorjem ustanovili skupino Blink-182. Skupaj so posneli prvenec Cheshire Cat za kalifornijsko punk rock založbo Cargo Music in veliko nastopali. Sledil je podpis pogodbe z veliko glasbeno založbo MCA, pri kateri so leta 1997 izdali album Dude Ranch z uspešnico Dammit, ki jo je napisal Hoppus.