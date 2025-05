Beneški bienale v črnem

Ena najuglednejših afriških kustodinj, v Kamerunu rojena Koyo Kouoh, prva Afričanka, ki so jo povabili k vodenju beneškega umetniškega bienala v prihodnjem letu, enega najprestižnejših svetovnih dogodkov sodobne umetnosti, je nenadoma umrla. Poslovila se je pri starosti 58 let v Švici, pred kratkim naj bi ji diagnosticirali raka.

Z beneškega bienala so sporočili, da so globoko užaloščeni in pretreseni in dodali, da se je s strastjo, intelektualno natančnostjo in vizijo posvečala zasnovi in ​​razvoju 61. umetniškega bienala. Upravni odbor bienala jo je na mesto kustosinje imenoval decembra lani. Predstavitev prihodnjega naslova in teme je bila načrtovana 20. maja v Benetkah. Prihodnji umetniški bienale bo med aprilom in novembrom 2026.

Rodila se je v srednjeafriški državi z bogato umetniško dediščino. Odraščala je v največjem mestu v državi, Douala, preden se je pri 13 letih preselila v Švico. Tam je študirala poslovno administracijo in bančništvo, vendar se je v ključnem trenutku odločila, da je ne zanima dobiček, začela ja pomagati migrantkam kot socialna delavka in se začela potapljati v svet umetnosti. Leta 1996 se je vrnila v Afriko. Delala je kot kustodinja v senegalski prestolnici Dakar, pa ustanovila podjetje Raw Material Company, ekspanzivno neodvisno umetniško središče. To je bil kraj, kjer je poklicno odrasla, kjer je resnično postala kustodinja in organizatorka razstav.

Od leta 2019 je bila izvršna direktorica in glavna kustodinja Muzeja sodobne umetnosti Zeitz (MOCAA) v Cape Townu v Južni Afriki. Institucija je bila v krizi, njena dolžnost je postala, da jo reši. »Če bi projekt propadel, bi bil to nekako posredno neuspeh vseh nas afriških umetniških strokovnjakov na tem področju,« je izjavila.

Kot direktorica in kuratorka je organizirala številne priznane razstave, vključno z When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting. Razstava, ki združuje dela temnopoltih umetnikov iz prejšnjega stoletja, je trenutno na ogled v Bruslju.