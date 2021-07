Bessemer Trust se odpoveduje soskrbništvu nad Britney Spears

Novembra začeta sodna bitka pop zvezdnice Britney Spears proti temu, da bi bil njen oče James še naprej njen skrbnik, se je včeraj še dodatno zapletla, poroča britanski BBC. Finančna družba Bessemer Trust, ki je bila do zdaj Britneyjina soskrbnica za finančne zadeve, je v četrtek na sodišče dala vlogo, s katero se odpoveduje temu soskrbništvu. Razlog za to naj bi bilo Britneyjino odmevno pričanje pred sodiščem prejšnji teden, med katerim je svoje skrbnike, predvsem očeta, obtožila pretiranega nadzora in omejevanja svobode.

Odstop je nasprotno od Britneyjinih želja

Odstop Bessemer Trusta od soskrbništva je prav nasprotno od tistega, kar so hoteli doseči Britneyjini odvetniki: že novembra, na začetku dolge sodne kalvarije, so namreč v njenem imenu sodišču predlagali, naj to očeta Jamesa Spearsa razreši skrbništva in naj za izključnega skrbnika imenuje prav to finančno družbo, ki se zdaj hoče umakniti iz zgodbe. Britney je takšno zahtevo prejšnji teden podkrepila z izjavami, da je bilo trinajst let očetovega skrbništva (to je bilo vzpostavljeno zaradi njenih psihičnih težav in živčnih zlomov v letu 2008) trinajst let nenehnega nadzora in omejevanja osebne svobode in da je bilo to obdobje žaljivo in nasilno, kot če bi bila žrtev trgovine z ljudmi. Med drugim je očeta obtožila tega, da ji je prepovedal opustiti kontracepcijo in imeti otroke ter da ji je onemogočil, da bi se poročila. »Svoje življenje hočem nazaj!« je dejala med drugim. Oče je s svojo odvetniško ekipo na te očitke že odgovoril z zahtevo, da sodišče preveri njihovo utemeljenost in resničnost, ker da je vedno delal samo v dobro svoje hčerke in da nikakor ni preprečeval njene poroke ali zanositve.

Zahteva po razrešitvi očeta za zdaj zavrnjena

Sodnica losangeleškega višjega sodišča Brenda Penny je sicer že v sredo Britneyjino zahtevo po razrešitvi očeta Jamesa kot skrbnika zavrnila in vsaj za zdaj potrdila dosedanje stanje, da torej oče James ostane njen skrbnik, družba Bessemer Trust pa soskrbnica. Ta je svoj odstop najavila dan pozneje, tako da sodišče o tem še ni odločalo.



Britney Spears v njenem sodnem boju za osebno svobodo podpirajo številni zvezdniki, med njimi tudi njen bivši partner Justin Timberlake, pevka Christina Aguilera in njena sestra Jamie Linn, v njeno podporo pa se je oblikovalo tudi številno gibanje #FreeBritney.

