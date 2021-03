Beyoncé, kraljica magične noči

Letošnja je bila s kar petimi odri drugačna, kot smo jih vajeni, kraljica noči pa je stara znanka, Beyoncé Knowles (39). Prisotne je očarala v usnjeni mini obleki znamke Schiaparelli, na rokah pa je imela črne rokavice z zlatimi nohti.



Na prireditvi ni želela nastopiti, kar je za Los Angeles Times že pred prireditvijo potrdil Harvey Mason mlajši, vršilec dolžnosti direktorja akademije snemalnih umetnosti, ki podeljuje nagrade: »Škoda je, da se ni odločila nastopiti na letošnji podelitvi. Zelo si želimo, da bi bila na odru, a je nastop odklonila,« je povedal.



Zato pa je »kraljica Bey«, kot ji radi rečejo, prišla pobrat nagrade. Med vsemi izvajalci jih je prejela največ – kar štiri kipce. Skupno jih ima zdaj v domači vitrini kar 28, s čimer se je povzpela na vrh lestvice ženskih izvajalk po številu grammyjev. Rekord je izpulila pevki bluegrassa Alison Krauss.



Na absolutni lestvici je Beyoncé na drugem mestu izenačena s Quincyjem Jonesom in samo še tri kipce zaostaja za pokojnim britanskim skladateljem in dirigentom madžarskega rodu Georgom Soltijem. Beyoncé letos grammyjev sicer ni osvojila v najprestižnejših kategorijah.



Dobila jih je za najboljšo r'n'b izvedbo za singel Black Parade, za najboljši video leta (Black Skin Girl), skupaj z debitantko leta Megan Thee Stallion pa sta se razveselili nagrad za najboljšo rap pesem in najboljšo izvedbo rap pesmi.



»Naloga umetnika je, da nastavlja ogledalo času. Zdaj so časi res težki, zato sem želela razvedriti, spodbuditi in častiti vse temnopolte kraljice in kralje, ki navdihujejo mene in svet,« je povedala v zahvalnem govoru za Black Parade in dodala: »To je resnično presunljivo. Že vse življenje, od svojega devetega leta, delam in ne morem verjeti, da se je zgodilo to. To je čarobna noč, hvala vsem!«



Kot druga najmlajša dobitnica v zgodovini podeljevanja nagrad se je grammyja razveselila tudi njena hčerka, devetletna Blue Ivy, ki se je pojavila v videospotu pesmi Brown Skin Girl, ki je osvojila nagrado za najboljši glasbeni video.



Beyoncé je v govoru izdala tudi, da je zelo ponosna na najmlajšo prejemnico grammyja v družini: »Vem, da moja hči to gleda, moji hčeri in moj sin. Blue, čestitam, nocoj si osvojila grammyja. Tako ponosna sem nate. In počaščena sem, da sem tvoja mamica.«



Impresivna je tudi družinska statistika. Poleg kraljice Bey se z 22 kipci ponaša njen mož Jay-Z, še 11 pa jih je osvojila pevkina sestra Solange Knowles.



Beyoncé in Jay-Z sta sicer med prvimi začela kritizirati akademijo zaradi izbora nominirancev, saj pogosto prezrejo raperje. Jay-Z se tako podelitve grammyjev protestno ne udeležuje že od leta 2012, izjemo je zaradi žene naredil le leta 2018 in letos.

