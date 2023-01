Bieber je bogatejši za 200 milijonov dolarjev

Svoj delež pravic za uspešnice, nad katerimi se navdušuje predvsem mlajša generacija, je 28-letni Kanadčan prodal družbi Hipgnosis Songs Capital, kot poroča AFP, pa naj bi mu za posel v žep kanilo 200 ameriških milijonov dolarjev oziroma približno 183,7 milijona evrov.

Podjetje si odslej lasti pevčeve deleže njegovih največjih uspešnic, posnetih pred 31. decembrom 2021, med katerimi sta tudi pesmi Baby in Sorry, kar pomeni, da bodo zaslužili vsakič, ko bodo javno predvajali kakšno od Bieberjevih skladb.

Kanadski pevec, ki je eden najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev 21. stoletja, se je s prodajo glasbenega opusa, ki obsega 290 pesmi, pridružil glasbenikom, ki so svoje glasbene kataloge že unovčili.

Pogodbo s Hipgnosis Songs Capital, milijardo vrednim podjetjem, v katerem imata deleže finančni gigant Blackstone in investicijsko podjetje British Hipgnosis Song Management, imata tudi Justin Timberlake in Shakira, trend prodaje glasbenih katalogov pa je še bolj priljubljen pri starejših glasbenikih.

V zadnjih dveh letih sta se za podobno potezo odločili glasbeni legendi Bob Dylan in Bruce Springsteen. Dylan je celoten opus prodal Universal Musicu, poznavalci navajajo ceno od 300 do 400 milijonov dolarjev, kasneje pa je pravice za njegovo glasbo odkupil Sony, kar naj bi legendarnemu pevcu prineslo še 200 milijonov.

Springsteen naj bi s prodajo svojega življenjskega dela Sonyju zaslužil 500 milijonov dolarjev. Neil Young je Hipgnosisu prodal 50 odstotkov svoje glasbe, med tistimi, ki so prodali del ali celoten glasbeni katalog pa so tudi Blondie, Imagine Dragons, The Killers in Barry Manilow, posthumno pa so prodali tudi avtorske pravice Davida Bowieja in Whitney Houston.

The Hipgnosis Songs Fund je začel na londonski borzi kotirati leta 2018 in vabi vlagatelje. Ustanovitelj sklada Merck Mercuriadis, ki je v preteklosti že dejal, da so pesmi »lahko vredne več od zlata ali nafte« je ob razkritju, da so sklenili dogovor z Justinom Bieberjem, katerega vrednosti niso javno obelodanili, povedal: »Vpliv Justina Bieberja na globalno kulturo v zadnjih 14 letih je bil resnično neverjeten.«

Justina Bieberja je potem, ko je njegova mama sinove posnetke objavljala na Youtubeu, odkril menedžer Scooter Braun. Zaslovel je leta 2009 s ploščo My World in kmalu postal najstniški idol. Postal je prvi glasbenik v ameriški zgodovini, ki je imel pet albumov na vrhu ameriške glasbene lestvice pred 18. rojstnim dnevom.