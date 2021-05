Bill in Melinda Gates se ločujeta

V fundaciji Gates bosta sodelovala tudi po ločitvi

FOTO:. Moczulski/Reuters

insta napovedala ločitev. »Ne verjameva več, da bi lahko kot par še rasla skupaj,« sta danes zapisala v napovedi razveze. Bill Gates, katerega premoženje ocenjujejo na 130 milijard ameriških dolarjev, jo je objavil na Twitterju. Enako na svojem profilu tudi Melinda.Njun zakon je trajal 27 let, Melinda Gates pa je še predani javno govorila o formuli srečnega zakona. Po njenih tedanjih besedah srečen zakon z ustanoviteljem Microsofta ni bil nič drugega kot potrpežljivost.Objavila je knjigo The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World, v kateri je odstrla tudi delček svojega zasebnega življenja, denimo iz časov, ko je začela delati za Microsoft in je tam spoznala človeka, ki je kasneje postal njen mož.Njegovo srce je menda dokončno osvojila s tem, da ga je premagala v matematični nalogi, se je pošalila Melinda, ki je prav tako računalniška strokovnjakinja.Tedaj sta srebrno poroko proslavila s potjo v Mehiko. »Smešno je, da sva z Billom prispela do točke v življenju, ko se lahko zaradi marsičesa nasmejeva,« je še povedala tedaj. »In verjemite mi, spomnim se dni v najinem zakonu, ki so bili tako težki, da sem se vprašala, ali bom zmogla.«Poročila sta se leta 1994 in imata skupaj tri otroke. Bill Gates je v tvitu napovedal, da bosta v svoji fundaciji Bill & Melinda Gates sodelovala tudi po ločitvi.