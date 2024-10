Bivši šef modnega giganta obtožen spolnih zlorab več kot sto fantov

Krog spolnih zlorab v modni in zabavni industriji je vse večji. Tudi nekdanji prvi mož trgovskega podjetja z oblačili Abercrombie & Fitch (A&F) Mike Jeffries se je, kot kaže, prav med direktovanjem skrivaj ukvarjal še z drugačno trgovino. Ta je vključevala organizirano novačenje mladih fantov za namene njegove spolne potešitve.

Danes osemdesetletni Jeffries se je na vrh podjetja zavihtel točno sto let po njegovi ustanovitvi, torej leta 1992, ter iz komercialno opešanega kljuseta ustvaril zmagovalnega konja. Tudi po zaslugi razvpitih oglaševalskih kampanj, ki so sporočale, da si ameriškega prestiža in kakovosti pač ne zasluži vsak; značilne so bile tudi podobe razgaljenih mišičastih mladeničev v izzivalnih položajih.

Abercrombie & Fitch se je pod njegovim vodstvom v 90. letih prejšnjega stoletja iz komercialno opešanega kljuseta prelevil v zmagovalnega konja. FOTO: Mike Munden Via Reuters

Okoli milenija je izjavil, da v nasprotju s slabo poslujočimi podjetji, ki si obupano želijo zajeti kar najširši bazen kupcev ter so zato dolgočasna, sami stavijo na ljudi, ki so kul in niso predebeli, tudi kar zadeva prodajalce: »Ljudje, ki so videti dobro, namreč privlačijo enake kupce, mi pa si želimo prav teh, nikogar drugega.« Kljub kritikam, da poziva k nestrpnosti do drugačnosti in seksualizira moško telo, je le med letoma 2004 in 2014 zaslužil okoli 400 milijonov dolarjev.

Leta 2013 je pod pritiskom vse mogočnejšega feminističnega gibanja sicer padel v precejšnjo nemilost, kar se je naposled poznalo tudi na poslovnih rezultatih. Po sporazumni upokojitvi leta 2014 ni prejemal le pokojnine, ampak mu je podjetje A&F namenilo doživljenjske dodatke, ki so vsako leto znašali okoli milijon dolarjev.

Ugled prvi spodkopal dokumentarec

Milijonskih posladkov mu sicer ne izplačujejo več vse od lanske jeseni, ko je BBC predvajal pretresljiv dokumentarec o globalni trgovini z ljudmi za spolne namene. Do takrat se je nekoč eden najbolj vplivnih ljudi v modni industriji zunanjemu opazovalcu zdel tipičen ekscentričen ameriški bogataš s kopico nepremičnin, z odtujeno ženo in odraslim sinom, ter z dvajset let mlajšim življenjskim sopotnikom in asistentom Matthewjem Smithom, s katerim že dolgo živita pod eno streho skupaj s krdelom psov.

Okoli milenija, ko je izzival z izključujočimi, a profitabilnimi oglaševalskimi akcijami. FOTO: Will Shilling/Reuters

Multimilijonarjev ugled je lani dokončno spodkopala skupinska tožba, po kateri je vodil spolno trgovino z mladeniči. Po poročanju CNN so Jeffriesa včeraj na newyorškem sodišču obtožili, da je izrabljal svojo moč, bogastvo in vpliv v trgovanju z moškimi, da bi dosegal spolno ugodje sebe in svojega intimnega partnerja Smitha. Z njima je sodeloval še en moški. Ta je novačil in najemal fante za zabave z izvajanjem spolnih storitev v rezidenci para ali v različnih hotelih po svetu.

Med letoma 2008 in 2015 je trojica omrežila več kot sto mladih moških z obljubo, da jim bo odprla vrata do uspeha v manekenstvu in drugje. V spolne orgije so zvabili tudi heteroseksualne moške ter jih ustrezno omamljali. Domnevnim žrtvam, ki naj bi pred tem podpisale sporazume o popolni zaupnosti, so poleg alkohola in kondomov dajali mišične relaksante, viagre in lubrikante. Tako Jeffries kot druga dva obtoženca za zdaj molčijo, komentarja prav tako ni podalo podjetja A&F.