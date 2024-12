Blake Lively Baldoniju očita spolno nadlegovanje in blatenje ugleda

Premiera romantične drame Konča se z nama je bila avgusta letos, zdaj pa dobiva novo dramatično razsežnost. Že med snemanjem so vključeni v projekt med režiserjem in igralcem Justinom Baldonijem ter producentko in njegovo soigralko Blake Lively opazili nenavadno dinamiko. Sčasoma se je menda zvrstilo vse več indicev, da je bil njun odnos daleč od zglednosti. Zdaj 37-letna ameriška igralka in manekenka, ki je zaslovela v najstniški televizijski seriji Opravljivka (2007), štiridesetletnemu Baldoniju na sodišču očita spolno nadlegovanje in blatenje ugleda.

Prvo naznanilo pravne bitke med hollywoodskimi milijonarji je bilo po poročanju BBC že januarja letos. Na takratni krizni sestanek produkcijske ekipe je Livelyjeva pripeljala tudi svojega moža Ryana Reynoldsa, s katerim imata štiri otroke. Uspešni 48-letni hollywoodski igralec ji je stal ob strani, ko je izrazila svoje ogorčenje zaradi po njenih besedah ponavljajočega se spolnega nadlegovanja in drugega Boldonijevega motečega vedenja.

Z režiserjem in soigralcem Justinom Baldonijem med snemanjem romantične drame Konča se z nama. FOTO: Profimedia

Od pornografije do genitalij

Na sestanku je menda njemu in sodelavcu Jameyju Heathu podala seznam tridesetih pogojev za to, da sploh nadaljujejo produkcijo filma. Med drugim je zahtevala, da v njeni prisotnosti nihče več ne omenja svoje nekdanje odvisnosti od pornografije, lastnih genitalij ter sposobnosti pogovarjanja z njenim pokojnim očetom.

Zdaj zatrjuje, da jo od takrat naprej Baldoni načrtno javno diskreditira. Njegovi zagovorniki obtožbe odločno zanikajo ter dodajajo, da so morali najeti kriznega menedžerja prav zaradi groženj in ultimatov Livelyjeve. Sama trdi, da naposled ni imela druge izbire, kot da se na kampanjo za uničenje njenega ugleda ustrezno odzove. »Upam, da bom s pravnim postopkom pomagala odgrniti zastor nad temi zloveščimi povračilnimi taktikami v škodo ljudi, ki opozarjajo na neprimerno ravnanje, ter zaščititi še druge potencialne tarče,« je igralka, ki za zdaj še ni prejela nominacije za oskarja, izjavila za New York Times.

Na svetovni premieri filma Konča se z nama v družbi kolega Hugha Jackmana in moža Ryana Reynoldsa. FOTO: Profimedia

Baldonijeva redefinicija moškosti

V filmu upodablja glavni ženski lik v razmerju z nadvse prijaznim fantom, ki ga igra prav Baldoni. Sicer gre za priredbo zgodbe po istoimenskem romanu Colleen Hoover z osrednjo tematiko preživetja po zlorabah v domačem okolju. Kritiki nad romantično komedijo z grenkimi primesmi niso bili razočarani, posebej navdušeni pa tudi ne.

Kar Livelyjeva očita Baldoniju, je sicer v precejšnjem nasprotju s tem, za kar se je po poročanju CNN zavzemal leta 2017 v svojem govoru TEDx na temo nujnosti upora proti t. i. toksični moškosti oziroma njenega redefiniranja: »Vaša moč, vaš pogum, vaša žilavost … Ste zadosti pogumni, da ste ranljivi? Ste dovolj močni, da ste občutljivi? Ali si zadosti samozavesten, da ženske v svojem življenju poslušaš?«