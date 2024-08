Bojkot ogorčenega premierja

Romunski predsednik vlade Marcel Ciolacu (56) je napovedal, da bo bojkotiral zaključno slovesnost olimpijskih iger v Parizu. Odločitev je sprejel potem, ko so romunski gimnastičarki Ani Barbosu odvzeli bronasto olimpijsko kolajno. Ana Barbosu, ki je nastopala na parterju, je že proslavljala, ko so sodniki ugodili pritožbi ameriške ekipe in bron naknadno dosodili Američanki Jordan Chiles. Zmagala je Brazilka Rebeca Andrade, druga pa je bila Simone Biles.

Romunka je že vihtela državno zastavo, ko se je na zaslonu izpisalo, da je ostala brez odličja. Izpustila je zastavo, se prijela za glavo in v solzah odšla. »Zaradi škandalozne situacije v gimnastiki, kjer so z našimi športniki ravnali popolnoma nečastno, sem se odločil, da se ne bom udeležil zaključne slovesnosti v Parizu. Odvzeti pošteno priborjeno kolajno zaradi pritožbe je popolnoma nesprejemljivo,« je Ciolacu zapisal na facebooku.

Med gledalci v areni Bercy je bila tudi gimnastična legenda Nadia Comaneci. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Poudaril je, da so bili gledalci po vsem svetu šokirani »ob tem strašnem prizoru«, ki kaže, da je v sistemu tekmovanja nekaj narobe. Obljubil je, da se bo Romunija Ani Barbosu in njeni moštveni kolegici Sabrini Maneca, ki je tekmovanje končala na petem mestu, poklonila, kot bi bili dobitnici olimpijskih odličij. »Z vama je celotna nacija in zanjo so vajino delo in solze vredni več od vsake medalje, ne glede na to, iz katere dragocene kovine so skovane,« je poudaril.

Romunija je bila s slovito Nadio Comaneci (62), ki ima v lasti kar pet olimpijskih zlatih kolajn, nekoč gimnastična velesla, tokrat pa so na olimpijskih igrah po dvanajstletnem gimnastičnem premoru. Tudi legendarna Comanecijeva je podprla Ano Barbosu. »Ne morem verjeti, kako se igrajo z duševnim zdravjem in čustvi športnikov,« je zapisala na omrežju x.