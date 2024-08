Ingebrigtsen ostal brez kolajne, Hocker presenetljivi zmagovalec

Finalni obračun moškega teka na 1500 metrov na olimpijskih igrah v Parizu bi po pričakovanjih moral ponuditi z obračunom za zlato medaljo med rivaloma Britancem Joshom Kerrom in Norvežanom Jakobom Ingebrigtsenom. Toda Američan Cole Hocker je imel sinoči na Stade de Franceu drugačne načrte.

Pod žarometi na največjem francoskem stadionu bi morala v teku na 1500 metrov za zmago obračunati v zadnjem času dva največja zvezdnika in tekmeca te discipline Kerr in Ingebrigtsen. Triindvajsetletni Norvežan je branil olimpijsko zlato iz Tokia 2021, tri leta starejši Škot, ki je Ingebrigtsena ugnal na zadnjem svetovnem prvenstvu 2023 v Budimpešti, pa bi moral biti njegov glavni tekmec. Kerr, bronast iz Tokia, je sicer pred finalom Norvežana ugnal štirikrat v 13 poskusih.

Jakob Ingebrigtsen je ostal brez kolajne. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

A če je po začetku finalnega teka vse kazalo na gladko zmago Ingebrigtsena, pa Norvežan ni zdržal v zadnjih 200 metrih. Potem ko je vodil praktično od starta, je v zadnjih metrih povsem popustil in ni zdržal do konca. Sprva je mimo prišel Kerr, nato pa je zlato medaljo z odličnim ciljnim sprintom osvojil Hocker, ki je postavil tudi nov olimpijski rekord s časom 3:27,65 minute.

Kerr je z osebnim in državnim rekordom komaj zadržal srebrno medaljo, saj je iz ozadja hitro prihajal še en Američan, Yared Nuguse, ki je bil na koncu tretji. Ingebrigtsen je tako na četrtem mestu ostal celo brez želenega odličja.

Josh Kerr je bronasto kolajno iz Tokia nadgradil z drugim mestom v Parizu.. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Prvič v času modernih olimpijskih iger sta na 1500 metrov na odru za zmagovalce stala dva Američana, 23-letni Hocker pa je prišel do uspeha kariere. V Tokiu je bil šesti, na zadnjem SP v madžarski prestolnici pa sedmi.

»Z mislimi sem bil povsem osredotočen na zmago in videl sem ciljno črto. Dobiti zlato medaljo je bil cilj skozi celo leto. To sem si zapisal in si ponavljal, tudi če nisem verjel,« je po zmagi dejal zadihani Hocker.