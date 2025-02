Bolnišnica, ki jo imenujejo Vatikan tri

Oseminosemdesetletni papež Frančišek se že 12. dan zdravi v rimski bolnišnici Gemelli. Zaradi pljučnice na obeh pljučnih krilih in težav z ledvicami je njegovo stanje kritično, a v ponedeljek so zdravniki spet vlili nekaj upanja s sporočilom, da je za njim mirna noč. Vsekakor je v najboljšiih rokah, saj bolnišnica Gemelli uživa velik ugled, Frančišek pa ni prvi papež, ki ga zdravijo tam.

Medtem ko se poglavar rimsko-katoliške cerkve, ki so ga 12. februarja sprejeli v bolnišnico zaradi več dni trajajočih dihalnih težav, bori za življenje, ljudje pred stavbo prinašajo cvetje in prižigajo sveče. Večina se jih ustavi in za njegovo zdravje moli pred velikim marmornim kipom pokojnega papeža Janeza Pavla II. Prav on je bil prvi papež, ki se je zdravil v tej največji bolnišnici v Rimu, ki se je prijela oznaka papeška bolnišnica.

Zgodilo se je 13. maja 1981, ko je nanj sredi Trga svetega Petra streljal 23-letni turški atentator Ali Agca in ga nevarno ranil. Prav zdravniki iz bolnišnice Gemelli so bili zaslužni za to, da se je ranjeni papež po šesturni operaciji vendarle zlizal. Potem ko so mu iz abdomna izrezali kroglo in mu tako rešili življenje, je papež osebju te ustanove zaupal tudi v naslednjih letih. Tam se je zdravil okoli desetkrat. Očitno se je kljub zdravstvenim težavam tam dobro počutil, saj je leta 2005 Gemelli poimenoval kar Vatikan tri, za Petrovim trgom, ki velja za Vatikan ena, in papeško rezidenco v Castel Gandolfu, ki jo označujejo za Vatikan dva.

Ena največjih v Evropi

Katoliško bolnišnico so zgradili v 60. letih prejšnjega stoletja, ime pa je dobila po teologu in zdravniku Agostinu Gemelliju. Njemu je namreč papež Pij XI, ki je to pozicijo zasedal do smrti leta 1939, podaril zemljišče, na katerem so jo postavili. Gemelli ima okoli 1500 postelj in velja za eno največjih tovrstnih zasebnih ustanov v Evropi. Leta 1964 je imela 70 postelj, iz leta v leto pa je širila svoje dejavnosti in število postelj. Pomemben mejnik je se zgodil leta 2002, ko so odprli nov urgentni oddelek, kjer so usposobljeni tudi za večje nesreče. Gemelli velja za najboljši akademski zdravstveni center v Italiji in sodi med deseterico najboljših v Evropi, ki znajo svoje raziskovalne dosežke prenesti tudi v zdravljenje pacientov.

Vsekakor pa se lahko Gemelli pohvali s tem, da je edina papeška bolnišnica na svetu. V 80. letih, ko je bil cerkveni poglavar Janez Pavel II., so v desetem nadstropju opremili manjši apartma, namenjen zgolj bivanju aktualnega svetega očeta. Ta strogo in preprosto opremljen apartma je še vedno v uporabi. Poleg dnevne sobe, spalnice in kopalnice ima tudi kapelo, v njem je tudi prostor za papeževo spremstvo. Ima tudi balkon, s katerega lahko ugledni bolnik, ko si dovolj opomore, pozdravi svoje vernike in mašuje. Dostop varujejo predstavniki italijanske policije, vatikanske žandarmerije in bolnišnični varnostniki.

Medtem ko se prejšnji papež Benedikt XVI. med osemletnim stažem ni nikoli zdravil v bolnišnici Gemelli, pa so Frančiška zaradi različnih težav obravnavali že večkrat, nazadnje leta 2023, najprej zaradi bronhitisa, pozneje pa zaradi operacije kile na črevesju.