Bono v znak podpore zaigral na kijevski podzemni železnici

Videti je bilo kot v kakšnem glasbenem podzemlju, natrpanem s poslušalci in osvetljenem z vijoličastimi lučmi, z legendarnim rokovskim zvezdnikom in spremljavo ter še glasbenim gostom za povrhu. A bila je postaja kijevske podzemne železnice, zdaj mestnega zaklonišča sredi še enega vojnega dne z Rusijo in bil je še en korak solidarnosti irskega rockovskega zvezdnika in aktivista Bona Voxa ter njegovega kitarista The Edgea iz zasedbe U2 pred množico oboževalcev, vključno s pripadniki ukrajinskih oboroženih sil, medtem ko so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odmevale sirene za zračne napade in so na vzhodu države divjali boji.

S kitaristom The Edgeom sta za legendarni Pavarottijev koncert v Modeni za pomoč bosanskim otrokom napisala legendarno skladbo Miss Sarajevo. FOTO. Sergei Supinsky/ AFP

Dolgoletni humanitarec, znan po svojem boju proti revščini, aidsu in vojnam, je prišel, da bi pohvalil ukrajinski boj za svobodo in izrekel svojo molitev za mir. S kitaristom sta zapela in zaigrala nekaj njihovih najprepoznavnejših uspešnic; Sunday Bloody Sunday, Desire in With or without you, med premorom pa je Bono poudaril: »Ljudje v Ukrajini se ne borijo samo za svojo svobodo, borite se za vse nas, ki ljubimo svobodo.«

Spomnil je na pretekle konflikte v rodni Irski. »Molimo, da boste kmalu uživali nekaj tega miru,« je še dejal 61-letni Bono. Potem je na oder pozval Tarasa Topolio, pevca skupine Antitila, zdaj enega od pripadnikov ukrajinskih sil, s katerim so izvedli Ukrajini prirejeno pesem Bena E. Kinga Stand By Me, Stand by Ucraine, vse to pa je v posnetkih, ki so jih delili mediji pa tudi drugi uporabniki družbenih omrežjih, obkrožilo svet.

Nekaj zvezdniških konceprtnih trenutkov s pripadniki ukrajinskih sil in ruskim obleganjem države FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters

Bono je skupino U2, denimo, med vojno v nekdanji Jugoslaviji pokazal solidarnost tudi s tamkajšnjimi žrtvami. Dvanajstega septembra 1995, denimo, je bil eden najbolj izstopajočih gostov na dobrodelnem koncertu tenorista Luciana Pavarottija v Modeni, ki ga je operni pevec priredil za pomoč bosanskim otrokom. Prav tako z Edgem sta za to priložnost napisala skladbo Miss Sarajevo, pri izvedbi pa sta pomagala še Brian Eno in Pavarotti.