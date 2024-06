Borka za pravice debelih

Kanadčanka iz Vancouvra, 27-letna Jae'lynn Chaney, je ena najglasnejših bork gibanja, ki si prizadeva odpraviti družbeno stigmo debelosti. Je ustvarjalka spletnih vsebin, blogerka, aktivistka, govornica, pisateljica in svetovalka. Z osupljivimi 500 milijoni ogledov svojih vsebin se je Jae'lynn uveljavila kot vodilni glas plus-size ljudi, njen boj so predstavili v medijih, kot so CNN, Travel+ Leisure, Thrillist, Fox News, Time, USA Today, BuzzFeed, Business Insider, Yahoo itd.

Njene osebne izkušnje so ji utrle pot k sodelovanju z več kot 200 blagovnimi znamkami, vključno z znanimi imeni, kot so Hilton Hotels, Crayola, McDonald's, Afterpay, Walmart, Poshmark, Lane Bryant, Torrid, Swimply in druge. Zavzema se za raznolikost in vključenost in spodbuja blagovne znamke, da sprejmejo te vrednote v svojih marketinških kampanjah. Jedro njenega poslanstva je neomajna zavezanost marginaliziranim skupnostim, ki naj služi kot svetilnik za tiste, ki iščejo opolnomočenje in zastopanost. Kot goreča zagovornica pravic debelih ljudi spodbuja h kulturi razumevanja, sprejemanja in slavljenja različnih teles.

Boj za pravice plus size oseb je njeno sveto poslanstvo, javnost jo je spoznala, ko je sprožila peticijo, da naj zelo debeli ljudje na letalih dobijo posebno sedišče, podpisalo jo je 40.000 ljudi.

Jae'lynn Chaney redno odhaja na eksotične kraje po vsem svetu in na TikToku deli svoje izkušnje, vključno s težavami zaradi svojega telesa. Vplivnica je opazila, da njena teža skozi leta niha, zlasti po tem, ko so ji leta 2019 diagnosticirali sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) in pljučno hipertenzijo, visok krvni tlak v krvnih žilah, povezanih s pljuči, zaradi česar se je še dodatno zredila.

Na potovanjih mora Jae'lynn opraviti določene prilagoditve in pojasni: »Nekdo moje velikosti je skoraj prisiljen kupiti dva sedeža, da bi lahko letel udobno, zaradi česar je potovanje nedostopno ljudem, ki si ne morejo privoščiti dodatnih stroškov. Ugotavljam, da je na potovanjih veliko okoliščin, ki so izrazito nenaklonjene ljudem plus size.

Zdaj se je osredotočila na težave ob prevažanju s taksiji: »Vsakič, ko pokličem taksi, se moram peljati, ne da bi bila pripeta z varnostnim pasom. Pasovi so prekratki. Ne gre samo za to, da se počutim neudobno, ampak gre tudi za vprašanje varnosti. Vsak taksi bi moral obvezno imeti tudi podaljšek za pas, v premeru, da vanj sedejo ljudje, kot sem jaz.« S seboj ima Vancouverčanka vedno podaljšek, ki naj bi bil univerzalen, a se priduša, da ga v večini avtomobilov ne more uporabiti.

