Brian Eno pripravlja album o podnebni krizi

Znameniti britanski glasbenik in producent Brian Eno je napovedal nov album ForeverAndEverNoMore s singlom We Let It In, ki je pozdrav soncu. Pionir ambientalne glasbe v njem poje, vokale pa je prispevala tudi njegova hči Darla Eno. Glasbenik je objavil tudi animirani video, ki ga je posnel z londonskim vizualnim umetnikom Orfejem Tagiurijem.

V njem je uporabil rokopis vnukinje Anye, ki je napisala njegovo besedilo. Eno je pojasnil, da mu pesem ponuja nove perspektive kot umetniku. »Z nižjim vokalom postanem drugačna osebnost in tako tudi pojem. Nočem peti kot najstnik, temveč melanholično, nekoliko otožno. Pesmi sem spet skladal na način zvočnih pejsažev, vendar tokrat z ljudmi.« Novi album ForeverAndEverNoMore bo izšel 14 oktobra. Singel We Let It In je naslednik singla There Were Bells, ki je bil posnet za izvajanje na atenski akropoli. Obe pesmi, tako kot celoten album, se tematsko lotevata podnebnih sprememb.