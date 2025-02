Bridget Jones je nora na fanta

Februarja leta 1995 je v britanskem časopisu Independent ­izšla kratka kolumna tedaj neznane novinarke Helen Fielding. Napisana­ je bila z zornega kota neporočene ženske Bridget Jones, stare 32 let, ki živi in dela v Londonu, šteje, koliko cigaret na dan pokadi, koliko enot alkohola zvrne in kakšno je stanje njene teže na tehtnici. Bridget Jones prikazuje sodobno žensko – je zabavna, ves čas nesrečna v ljubezni, konfuzna in ima dobre prijatelje. Vse ostalo je pop zgodovina, saj je Bridget postala pravi sociološki fenomen.

Ko so samske ženske po svetu brale o njej in jo gledale v filmih, so se počutile bolje, ker so videle, da niso same s svojimi negotovostmi. Helen Fielding je v pravem času ustvarila poseben ženski lik, ki sicer ni bil povsem izviren, vendar je bil z videzom, obnašanjem in razmišljanjem tak, da so se z njim poistovetile bralke, zlasti tiste, ki so živele v podobnem okolju in se v podobnih letih soočale s podobnimi problemi ter pri tem nenehno iskale pravega moškega.

Ta teden bo premiero doživel že četrti film o Bridget Jones. Prvi je nosil naslov Dnevnik Bridget Jones, drugi Na robu pameti, sledil je Dojenček Bridget Jones in zdaj je tu Nora na fanta. Helen Fielding je prodala več kot 40 milijonov knjig o Bridget Jones, filmi pa so obrnili več kot 600 milijonov dolarjev.

Po uspehu prve knjige in filma se je preselila v Los Angeles, njen partner, s katerim ima dva otroka, je bil scenarist Simpsonovih Kevin Curran, s katerim sta se kasneje ločila. Preselila se je nazaj v London. Leta 2016 je Currran po dolgi bolezni preminil, tako da je, kot pravi pisateljica, v Bridget Jones kar nekaj avtobiografskih elementov. Obe sta vdovi in imata dva otroka.

V najnovejšem filmu je Bridget (Renée Zellweger) stara nekaj čez petdeset let in je še vedno vdova, njenega Darcyja (Colin Firth) že nekaj časa ni več. Prepričana je, da nikoli več ne bo našla ljubezni in da tudi seksala ne bo več. A ni tako, saj se nenadoma v njenem življenju znajde fant – 28-letni »Adonis« (Leo Woodall), kot ga kliče, s katerim se zaplete v vznemirljivo afero.

V najnovejšem filmu se znova pojavi tudi njen nekdanji šef, ki ga igra Hugh Grant. »Končno je prišel čas, da lahko tudi ženske v srednjih letih zaživimo po svoje, saj ljubezen med starejšo žensko populacijo ni več tabu. O tem pričajo tudi najnovejši filmi od Babygirl z Nicole Kidman v glavni vlogi, do Bridget Jones,« pravi pisateljica, ki vedno zna tako dobro ugotoviti, kaj se dogaja v srcu samske ženske, ne glede na to, koliko je stara.