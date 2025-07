Brigitte Macron bo govorice o svoji možatosti odnesla na vrhovno sodišče

Potem ko je nižje sodišče razveljavilo tožbo zaradi obrekovanja, je Brigitte Macron, žena aktualnega francoskega predsednika, zdaj to tožbo prenesla na francosko vrhovno sodišče.

Brigitte Macron je prvič vložila tožbo leta 2021, potem ko sta toženi Amandine Roy in Natacha Rey istega leta na youtubu objavili video, v katerem trdita, da je bila Brigitte rojena kot Jean-Michel Trogneux – prav takšno ime ima njen brat.

V spornem videu je Amandine Roy, samooklicana duhovna voditeljica, intervjuvala Natacho Rey, samooklicano neodvisno novinarko. Slednja je govorila o državnih lažeh in prevarah. Trdila je, da je odkrila pravo identiteto Brigitte Macron in da je prva dama Francije v resnici moški. Izjava je v trenutku zakrožila po spletu in kmalu so jo začeli širiti ameriški podporniki teorij zarote.

Nižje sodišče je po tožbi Brigitte Macron in njenega brata septembra lani Amandine Roy in Natachi Rey skupno naložilo 13.000 evrov kazni in sodbo pozneje razveljavilo.

Tožbo sta Brigitte Macron in njen brat zdaj prenesla še na kasacijsko sodišče, vrhovno sodišče za kriminal in javne zadeve. To lahko razveljavi sodbo nižjega sodišča, s čimer bi se primer preselil na drugo sodišče v Franciji, ki mora biti enakega ranga kot tisto, ki je izdalo prvotno sodbo.

Po poročanju francoskih medijev podobne govorice že dalj časa krožijo po družbenih omrežjih. Prav tako se komentarji večkrat nanašajo na starostno razliko med Emmanuelom in Brigitte Macron, ki je pri 72 letih od moža starejša 24 let.