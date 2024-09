Francoski prvi dami nastop v Emily v Parizu in odškodnina

Prva dama Francije, soproga predsednika Emmanuela Macrona, Brigitte, se je pojavila v drugem delu četrte sezone prav toliko priljubljene kot osovražene Netflixove serije Emily v Parizu, ki je na tej pretočni platformi dostopen od včeraj.

Njen nastop naj bi se po besedah glavne igralke Lily Collins kuhal dve leti, torej odkar je Brigitte Macron v Elizejski palači sprejela njo in ustvarjalca serije Darrena Stara. Ta je v njej prepoznal veliko nadarjenost. Nalogo je opravila brez posebnih navodil, po poročanju revije Elle, ki je njen nastop razkrila v sredo, pa v epizodi nosi tudi svoja lastna oblačila.

»Serijo obožuje in tudi omembo svojega imena v prvi sezoni je sprejela z veliko dobre volje,« je povedala Lily Collins in dodala, da je bilo snemati z njo tako velika čast kot veselje. Čeprav ob tej izjavi ni želela izdati prizora, v katerem se Brigitte Macron pojavi, je zdaj, ko je epizoda na ogled, že jasno, da gre za srečanje v eni od pariških restavracij, kamor Lily na kosilo pripelje novo sodelavko Geneviève (Thalia Besson). Na njeno spodbudo pristopi k sosednji mizi, kjer opazita Brigitte Macron, ki Emily sledi na instagramu, in skupaj posnamejo selfi.

Na dan izida drugega dela sezone Emily v Parizu pa se je francoski prvi dami zgodilo še nekaj pomembnega in praznovanja vrednega: pariško kazensko sodišče je ženski, ki sta po spletu širili govorice, da je bila nekoč moški, obsodilo obrekovanja. Naložilo jim je pogojno kazen v višini 500 evrov, plačilo odškodnine Brigitte Macron v višini 8000 ter njenemu bratu Jean-Michelu, tudi sodelujočemu v tožbi, 5000 evrov.

Teorija, ki sta jo ženski širili, je bila v obtoku vse od leta 2017, ko je Emmanuel Macron nastopil prvi predsedniški mandat. Leta 2021 sta o njej na dolgo in široko govorili v posnetku na youtubu, viralna pa je postala leta 2022. Po tej teoriji naj Brigitte Macron z dekliškim priimkom Trogneux ne bi nikoli obstajala, identiteto naj bi po spremembi spola prevzel Jean-Michel Trogneux.

»Ne gre za zmago, ampak za običajno uporabo zakona,« je odločitev sodišča za AFP komentiral Brigittin odvetnik Jean Ennochi; tožnice pa na sodišče v vsem času trajanja sojenja ni bilo.