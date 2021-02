Britanci držijo pesti za dobrodelnega stotnika Toma

Številni Britanci, od običajnih ljudi do premiera Borisa Johnsona in angleške nogometne reprezentance, stiskajo pesti za britanskega vojnega veterana, stoletnega Toma Moora, ki je moral zaradi covida-19 na zdravljenje v bolnišnico.



Žilavi stoletnik, ki ga ljudje poznajo pod imenom stotnik Tom, je srca svojih rojakov osvojil lani, ko je z dobrodelno hojo zbral okoli dobrih 37 milijonov evrov (33 milijonov funtov) in jih poklonil britanskim zdravstvenim delavcem. Poteza ni vzbudila občudovanja le zaradi njegovih let, ampak tudi zaradi vztrajnosti sključenega moža, ki se je moral pri hoji opirati na hojico na kolesih. Do svojega stotega rojstnega dne, ki ga je imel 30. aprila, je prehodil sto dolžin svojega 25 metrov dolgega vrta. Njegov trud je navdihnil številne druge humanitarne akcije.



Moore se je zadnje tedne zdravil zaradi pljučnice, prejšnji teden pa je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus. V nedeljo zvečer so ga zaradi težav z dihanjem sprejeli v bolnišnico, a kot je na twitterju sporočila njegova hčerka Hannah Ingram-Moore, se zdravi na običajnem oddelku. Zaradi zdravil, ki jih je prejemal zaradi pljučnice, Moore še ni bil cepljen proti covidu-19, je po poročanju britanskega BBC pojasnila tiskovna predstavnica družine.



Kraljica Elizabeta II. mu je julija lani podelila viteški naziv, za stoti rojstni dan pa je dobil tudi častnik naziv polkovnik. Britanski premier Boris Johnson mu je v nedeljo po twitterju poslal sporočilo: »Navdihnili ste ves narod in vem, da vam vsi želimo popolno okrevanje.«

