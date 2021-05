Carrie Symonds v ozadju razkošne prenove

Britanski premier Boris Johnson in njegova partnerka Carrie Symonds pogosto dvigata prah. V javnosti se še ni dobro poleglo razburjenje, ki so ga povzročile trditve njenega nekdanjega sodelavca, da 33-letnica samovoljno odslavlja nasprotnike in na pomembne položaje imenuje prijatelje, že je odjeknil nov škandal. Ključno vprašanje je, kdo je plačal razkošno prenovo njunega doma v Downing Streetu 11.



Šestinpetdesetletnega Johnsona, ki je pred letom komaj preživel covid-19, so mediji obtožili, da je za prenovo poleg predvidenega javnega denarja na skrivaj porabil še sredstva, ki jih je konservativni stranki namenil neki donator. Čeprav je premier zatrdil, da je sredstva vrnil, je volilna komisija že začela preiskavo. Razvnela se je debata, največ puščic je naperjenih proti njegovi partnerki, ki se menda navdušuje nad dragimi tapetami in dizajnerskim pohištvom. Na twitterju se je pojavil celo ključnik #CarrieAntoinette (#CarrieAntoaneta). Ker je nadzirala prenovo, se bo verjetno morala tudi ona zagovarjati pred komisijo. Carrie Symonds je vajena medijskih napadov od začetka zveze z Johnsonom, saj sta jo razkrila skoraj hkrati z razpadom njegovega 25-letnega zakona.



Nekdanja vodja odnosov z javnostjo v konservativni stranki zdaj dela v eni od organizacij za pravice živali. Menda je prav njena odločnost spodbudila vladno odločitev, da bo ustavila odstrel jazbecev, čemur so strokovnjaki ostro nasprotovali. Mnogi menijo, da ima preveč neformalnega vpliva in da iz ozadja vleče pomembne poteze, med drugim naj bi se prav zaradi njenega spletkarjenja pred kratkim poslovil premierov glavni svetovalec Dominic Cummings. Drugi menijo, da je Carrie Symonds tarča seksističnih predsodkov.

