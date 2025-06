Kdo je najbogatejša zemljanka (Forbes prvič objavil seznam najbogatejših žensk)

Forbes je prvič doslej sestavil samostojno globalno lestvico 50 najbogatejših žensk na svetu, ki so same ustvarile svoje bogastvo. Prihajajo iz 13 držav in štirih celin (ni jih iz Afrike in Južne Amerike). Skupaj je njihovo bogastvo vredno 276 milijard dolarjev, v povprečju 5,5 milijarde.

Najbogatejša ženska na svetu, ki je sama ustvarila svoje bogastvo, je švicarska ladijska magnatka Rafaela Aponte-Diamant, katere neto premoženje znaša 38,8 milijarde dolarjev. Z možem Gianluigijem Apontejem sta ustanovila in sta solastnika Mediterranean Shipping Company (MSC), ki je zdaj največja ladijska družba na svetu z več kot 136.000 zaposlenimi, 900 plovili in 675 pisarnami. Rafaela je ustanovila MSC s posojilom v višini 200.000 dolarjev, ki ga je par uporabil za financiranje svoje prve ladje in se s devetih letih razširil na floto 17 ladij. Pri 80 letih je še vedno odgovorna za oblikovanje notranjosti in dekoracijo ladij ter je članica upravnega odbora fundacije MSC, filantropske veje podjetja.

Na drugem mestu je Američanka Diane Hendricks (ocenjeno neto premoženje: 22,3 milijarde dolarjev), soustanoviteljica podjetja ABC Supply, enega največjih distributerjev strešnih kritin, fasad in podobnega. Je ena od 18 Američank med prvimi 50, vključno s tako znanimi ženskami, kot sta Oprah Winfrey in Sheryl Sandberg.

Vstopnica v elitni klub znaša 2,1 milijarde dolarjev, kar pomeni, da visokoprofilne direktorice in podjetnice, kot so Gwynne Shotwell iz Spacexa, Sara Blakely iz Spanxa, podjetja za oblikovanje oblačil, Kim Kardashian in Taylor Swift preprosto niso dovolj bogate – vsaj za zdaj.

Kitajska, vključno s Hongkongom, ima na seznamu tudi 18 predstavnic, najbogatejša je Zhong Huijuan. Leta 1995 je ustanovila podjetje Hansoh Pharmaceuticals, štiri leta pozneje pa je doživela veliko preboj z zdravilom gainuo, ki je postalo prva izbira za napredovali pljučni rak.

Skoraj polovica s seznama – 24 žensk – prihaja iz Azijsko-pacifiške regije, sledijo ji Severna Amerika z 20 in Evropa s šestimi. Avstralka Melanie Perkins, ki je leta 2013 soustanovila podjetje za programsko opremo za oblikovanje Canva, je s svojimi 38 leti najmlajša med njimi. Te ženske delujejo v 14 panogah, vendar je njihova najpogostejša pot do bogastva tehnologija, saj jih je 14 svoje bogastvo ustvarilo v tem sektorju.

Čeprav se v podjetništvo podaja več žensk kot kdaj prej, še vedno obstaja velika razlika med moškimi in ženskami glede stopnje uspešnosti, vsaj merjeno z osebnim neto premoženjem. 50 najbogatejših moških na svetu, ki so sami ustvarili svoje bogastvo, je vrednih 3,8 bilijona dolarjev, kar je 14-krat več kot 50 najbogatejših žensk.

Kljub temu obstaja veliko razlogov za optimizem, začenši z dejstvom, da ženske, ki so same ustvarile svoje bogastvo, zdaj predstavljajo 3,5 odstotka celotnega milijarderskega nabora, kar je malo, a približno 50 odstotkov več kot je bil njihov delež leta 2017.