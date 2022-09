Hrvaška pevka Severina že ves teden doživlja družinsko pa tudi »družbeno« dramo. Potem ko sta se v torek sprli in stepli s sestro Marijano in jo je ta prijavila policiji, so pevko na zagrebškem letališču pridržali in jo odpeljali na zaslišanje. Sestra pevko javno obtožuje nasilja, oglasila pa se je tudi njuna mama Ana Vučković in razkrila, da ni prvič, da je Marijana povzročala težave in da je v ozadju vsega Severinin nekdanji soprog.

Z daljšim in ganljivim zapisom na družbenih omrežjih pa je Severino podprl prijatelj iz otroštva, splitski glasbenik Ernest Pelaić. »Poznava se praktično vse življenje, skupaj sva hodila v glasbeno šolo, posnel sem njen prvi demo posnetek v njenem življenju, bil sem na njenem prvem javnem nastopu, jo tolažil, ko je jokala na stopnicah naše šole zaradi slabe ocene, ki jo je dobila tisti dan. Ni imela veliko denarja, imela pa je šarm, s katerim je osvajala vse. Nikoli v življenju se nisva srečala, ne da bi me objela in poljubila. Nikogar in ničesar ne pozabi. Nikoli ni igrala zvezde, ker ni treba igrati tega, kar si.«

Noče in ne bo molčal

Pelaić se zaveda, da gre za vročo družinsko temo, občutljivo stvar, v katero ne želi posegati, čeprav ima o tem svoje mnenje. Za pisanje se je odločil, ko je na različnih medijskih portalih prebral komentarje, ki so polni sovraštva, ki Severino dobesedno križajo, se dotikajo njenega edinca in njene pravice do materinstva. Zato noče, ne more in ne bo molčal.



»Žal je biti Severina križ, ampak iz prve roke vam povem, da je največja borka, kar sem jih srečal v življenju, izjemno topla in nežna oseba, a borka, kot je še ni bilo.« Pelaić zaključje s stavkom; »Če bi bilo lahko biti Severina, potem bi bili Severina vsi.« Prepričan je, da bo iz vsega skupaj izšla še boljša in še močnejša. »Preprosto je neuničljiva«.