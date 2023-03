Ženske, ki imajo ob sebi doulo, so na porod bistveno bolje pripravljene

Špela Slovša je svojega prvega otroka rodila v porodnišnici, drugega pa doma skupaj z babico in doulo. Navdušena nad tem, kako lep je lahko porod, ko ta poteka skladno s potrebami in željami posameznice, se je odločila, da postane doula in s tem pomaga tudi drugim parom do podobne izkušnje.

Kot doula deluje od leta 2015, leta 2016 pa je postala tudi svetovalka za dojenje in skupaj s kolegico babico vzpostavila samostojno dejavnost. Od takrat dalje je spremljala že skoraj 400 porodov, pomoč pa je nudila že več kot tisoč družinam.

Specializirala se je tudi s področij izgube nosečnosti ter poroda po carskem rezu in z medenično vstavo. Vodi tudi 15-mesečni program certificiranja za doule in poporodne doule. V sklopu Inštituta Umbilica deluje tudi širše; v smeri trajnostnega razvoja in sistemskih rešitev, saj je vključena tudi v evropske projekte.

Špela Slovša ugotavlja, da smo Slovenke še vedno zelo podrejene in da raje sledimo navodilom strokovnjakov, kot da bi porod vzele v svoje roke, s čimer bi sebi in svojemu otroku omogočile kar najlepšo in najbolj varno porodno izkušnjo. Nadaljujte branje na OnaPlus.si.