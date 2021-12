Znani francoski aktivist in filmar Cyril Dion se je podpisal pod nov dokumentarni film Animal (Žival), ki si ga Francozi te dni že lahko ogledajo v kinodvoranah. Naslov je pomenljivo sporočilo človeštvu: človek je samo žival, ena med brezštevilnimi.

Zgodbo razvijata mlada ekologa, 16-letna Bella iz Anglije in Vilupan, ki ima tudi sladkih šestnajst in prihaja iz Francije. Spadata v tako imenovano generacijo Greta, za katero je upati, da bo rešila, kar smo prejšnje generacije naredile narobe. Avtor filma ju najprej pošlje po svetu na, kot so zapisali na spletišču We demain, novodobno odisejado, da bi videla, kje vse se je planet znašel v težavah: zaradi množičnega onesnaževanja, segrevanja ozračja, izčrpavanja naravnih virov ... je v pol stoletja izginila polovica znanih živalskih in rastlinskih vrst. Toda ker Dion ni zgolj pesimističen opazovalec sveta, ki samo opozarja in svari, ampak je predvsem zagrizen iskalec rešitev, tudi njegova najstniška protagonista razumeta, da je mogoče zaživeti drugače. V Indiji naletita na morje plastike, a tudi na ozaveščenega domačina, na čigar pobudo so na neki plaži v treh letih lokalci pobrali vsaj devet tisoč ton smeti, zaradi česar so se na plažo vrnile gnezdit želve. V evropskem parlamentu brez dlake na jeziku vprašata, kaj počnejo proti planetu lobisti in zakaj, na zajčji farmi pa izzoveta francoskega kmeta, kako lahko tako kruto ravna z živalmi, pri tem pa komaj kaj zasluži.

Mogoče je zamenjati smer, je optimistično sporočilo dokumentarca, zares se da ukrepati drugače – predsednik Kostarike je, kot je slišati, prepovedal krčenje gozdov –, a le in predvsem, če se bomo, kakor pove Bella v napovedniku, tudi ljudje začeli dojemati kot živali.

Triinštiridesetletni Cyril Dion je izjemen glas vseh, ki jim je mar za naravo in človeka kot del nje, in dokaz, da je z ekološko občutljivimi ljudmi, posebno mladimi, mogoče premikati gore. Znan je po odličnih dokumentarnih filmih Demain (Jutri) in Après demain (Pojutrišnjem), z igralko Marion Cotillard je tudi pobudnik ideje, da morajo o eko prihodnosti soodločati državljani. Ta je pri predsedniku Emmanuelu Macronu v začetku leta 2019 padla na plodna tla, rezultat pa je nova, poleti sprejeta zakonodaja, ki so jo v dobršni meri napisali Francozi in Francozinje, naključno izžrebani in povezani v državljansko konvencijo za podnebje.