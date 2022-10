Damien Hirst: Najbogatejši britanski umetnik sežiga svoja dela

Slavni sodobni umetnik in podjetnik Damien Hirst je pri svojih 57 letih poskrbel za nov šov. Kot mladenič je bil večkrat aretiran zaradi kraje v trgovinah, zdaj pa je njegova misija sežigati svoje drage stvaritve. Potem ko je pred približno enim letom prodal NFT-je, digitalne različice svojih slavnih slik s pikami iz leta 2016, zdaj uničuje papirnate originale.

Do julija letos so se morali kupci odločiti, ali bodo imeli tudi fizično različico pikastih stvaritev – teh je bilo deset tisoč. Malo manj kot polovico, ki ni bilo izbranih za ohranitev, zdaj v svoji londonski galeriji sežiga, kar bo počel vse do zaprtja razstave konec oktobra. »Ta se imenuje Razumeti vse,« na posnetku pove s pogledom v kamero, ki skrbno beleži vsak kos dragocenega papirja, ki roma v plamene.

Posamezna pikasta podoba je bila prodana za približno 2000 dolarjev. FOTO: Shutterstock

V pepel se bo tako spremenilo tudi okoli deset milijonov dolarjev. Le v torek naj bi zgorelo že okoli tisoč slik. Za Sky News je Hirst izjavil, da v projektu ne gre za uničevanje lastne umetnosti, temveč za njeno preoblikovanje: »Da bi ustvaril resnično vredna digitalna umetniška dela, jih moram uničiti v fizični podobi.« Na vprašanje BBC, kako se pri tem počuti, je odvrnil, da dobro: »Bolje, kot sem pričakoval.«

Umetnostni kritiki si od nekdaj niso edini, ali si dobitnik prestižne Turnerjeve nagrade leta 1995 zasluži več pohval ali graj, a dejstvo je, da mu je materialno gledano več kot uspelo. Njegovo premoženje ocenjujejo na 384 milijonov dolarjev in velja za najbogatejšega britanskega umetnika.

Tudi mama uničevala predmete

Zaslovel je v 90. letih s provokativnimi deli, ki so vključevala mrtve živali, denimo v formaldehidu lebdečega morskega psa ter razpolovljeno kravo s teletom. Kar šestnajstkrat je bil obravnavan kot plagiator – enkrat tudi zaradi slavne lobanje z diamanti, a do zdaj so se vse tožbe zaključile zunajsodno.

V začetku 90. let je imel resne težave z alkoholom in drogami. Za očiščenje, tudi opustitev kajenja, se je odločil leta 2002. Takrat ga je zapustila dolgoletna partnerica Maia Norman, s katero imata tri sinove. Sam nikoli ni spoznal biološkega očeta, mama pa ga je pogosto kritizirala in uničevala njemu ljube predmete, kar je v njem okrepilo duha uporništva. Po njegovih besedah je bilo edino, kar je mati pri njem podpirala, njegova strast do risanja.