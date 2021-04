Dekle, ki je posnelo umiranje Georgea Floyda in sprožilo plaz nemirov

Odločitev za snemanje je bila povsem nagonska

, uspelo nam je! Pravici je zadoščeno!« je na svojem facebook profilu v torek po izreku sodbe policistuzapisala osemnajstletna. Izmed nešteto pozitivnih odzivov na obsodbo policista, pod čigar kolenom je umrl temnopolti George Floyd, ima Darnellina izjava med vsemi na družbenih omrežjih objavljenimi posebno mesto. Kajti ona je tista, ki je 25. maja lani s svojim pametnim telefonom posnela grozljivo smrt Georgea Floyda in po eni strani sprožila val protestov po vsej Ameriki, po drugi pa priskrbela ključni dokaz v sodnem procesu, ki se je končal z obsodbo brezobzirnega policista, poroča The Guardian.Frazierjeva je na facebooku zapisala tudi, da ji je med čakanjem na razsodbo srce razbijalo kot še nikoli in da jo je bilo neznansko strah. In potem, ko je slišala za obsodbo, je zajokala.Darnella Frazier je tistega usodnega majskega dne z devetletno nečakinjo šla v prodajalno, ko je opazila policiste, ki so grobo obravnavali Floyda. Posnela je dogajanje in posnetek objavila na spletu, kjer se je takoj razširil kot požar. Novinarjem je kmalu po dogodku dejala, da je bila odločitev, da dogajanje posname, povsem nagonska. »Svet je moral videti to, kar sem tisti trenutek gledala jaz. Prevečkrat se takšne stvari dogajajo v tišini in brez odmeva.« Na sojenju je kot priča izjavila, da jo še vedno preganja misel, da takrat, ko se je vse skupaj dogajalo, ni storila kaj več, da bi rešila življenje Georgea Floyda. »Po dogodku včasih nisem mogla spati po cele noči. Takrat sem se Georgeu Floydu opravičevala, da nisem fizično posegla v dogajanje in preprečila njegove smrti,« je dejala na sojenju.A za najstnico je naredila veliko, saj je njen devet in pol minut dolg posnetek sprožil val nemirov, vroče razprave o ameriškem sistemskem rasizmu in postal tudi zagotovilo za pošteno obsodbo policista, ki je postal simbol sistemskega rasizma bele Amerike. Seveda je zaradi posnetka, na katerem je bilo Georgea Floyda sedemindvajsetkrat slišati, kako policistom pravi, da ne more dihati, bila tudi tarča neštetih groženj in nadlegovanj po spletu. A v ameriški družbi je sprožila nekaj, česar več ni mogoče ustaviti. Darnella Frazier je decembra lani dobila Benensonovo nagrado za pogum ameriškega centra PEN.