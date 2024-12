Denar, nogometa vladar

Svetovna nogometna zveza Fifa je danes na virtualnem srečanju razglasila gostitelje dveh najpomembnejših dogodkov najpomembnejše postranske zadevščine na svetu, svetovnih prvenstev leta 2030 in 2034. Zadeve so bile že nekaj čas jasne, prvenstvo čez šest let bodo pripravile Španija, Portugalska in Maroko, štiri leta kasneje pa Savdska Arabija. Kot vemo, se bodo najboljši svetovni nogometaši čez dve leti merili v ZDA, Mehiki in Kanadi, prvič v treh državah.

In edina kandidatka za leto 2034 sproža največ polemik. V neprofitni organizaciji Human Rights Watch opozarjajo, da bo prvenstvo v Savdski Arabiji terjalo nepredstavljivo človeško ceno. Več skupin, ki se borijo za človekove pravice, opozarja zlasti na zlorabo delavcev migrantov, kratenje svobode govora in pravic manjšin v državi, ki naj bi z organizacijo veleturnirja s sebe predvsem spirala slab ugled.

Pod strašljivim geslom Umri najprej in plačal ti bom pozneje borci za človekove pravice obsojajo predvsem prisilno delo, krajo plač, delo v ekstremni vročini in pomanjkanje pravne zaščite med delavci migranti.

Savdska Arabija je tako kot Katar znana po zloglasnem izkoriščevalnem delovnopravnem sistemu kafala, ki že desetletja določa odnos med delavci migranti in njihovimi delodajalci v arabskem svetu.

Kafala zahteva, da imajo migrantski delavci v državi sponzorja, navadno delodajalca, ki je odgovoren za njihov vizum in pravni status. Organizacije za človekove pravice to prakso kritizirajo, saj sistem delodajalcem omogoča, da delavcem – ti so iz revnejših predelov Južne Azije – ob prihodu v državo zasežejo potne liste in jih zlorabljajo, pri čemer je le malo možnosti, da jih doletijo pravne posledice.

Po mnenju prenekaterih borcev za človekove pravice je Savdska Arabija policijska država, ki ji vlada prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Ljudje so aretirani zaradi tvitov, število usmrtitev je naraslo do izjemnega števila. Letos je bil podrt rekord v zgodovini Savdske Arabije –usmrčenih je bilo 300 ljudi.

Zagovorniki človekovih pravic so postavljeni za rešetke samo zato, ker se zavzemajo za pravice žensk, v zaporih so izposztavljeni mučenju in spolnemu nasilju brez primere. Družinam, ki se borijo za pravice žensko, prepoovedujejo špprotovanja v tujino ...

Vsaka država krši človekove pravice, se strinjajo vsi, nobena država ni popolna, a obstaja rdeča črta, ki se je ne sme prestopiti, Savdska Arabija naj bi jo že zdavnaj.

Pa še nekaj, svetovno prvenstvo v nogometu bi lahko bilo januarja, v tem primeru bodo državna prvenstva v zimskem času prekinjena za vsaj šest tednov, podobno kot so bila nazadnje med SP v Katarju.

Ob morebitnem poletnem terminu pa so v kraljevini neznosne temperature in bi bilo zdravje športnikov in obiskovalcev ogroženo. Za nameček bo takrat nastopil ramazan, enomesečni praznik, med katerim se muslimani čez dan postijo.

Tudi ob nogometnih svetovnih prvenstvih v Rusiji in Katarju je prihajalo do podobnih glasov proti organizatorjem, a že dolgo je jasno, da je tudi vladar nogometa denar, nogomet pa vlada tako športnemu kot delu nešportnega sveta. In saj poznamo ono o psih in karavani.