Dobrodelna organizacija Naomi Campbell zaslužila več denarja, kot ga je donirala

Britanska manekenka Naomi Campbell pet let ne sme zastopati humanitarnih ustanov. Pristojni nadzorni organ je namreč ugotovil in dokazal finančne malverzacije v dobrodelni organizaciji Fashion for Relief, ki jo je zastopala več kot deset let. Manekenka se brani, da nad delom organizacije ni imela nadzora. »Šele zdaj sem izvedela za izsledke preiskave. Zelo sem zaskrbljena,« je izjavila za tiskovno agencijo AP.

Fashion for Relief je ustanovila leta 2015, da bi z donacijami drugim humanitarnim organizacijam modno industrijo vključila v prizadevanja za zmanjševanje revščine ter spodbujanje izobraževanja in zdravja. Organizacija je zbirala denar z modnimi dogodki, med drugim v Cannesu in Londonu.

Preiskava britanske komisije za humanitarne organizacije pa je razkrila, da je organizacija z dobrodelnimi modnimi prireditvami zaslužila več denarja, kot ga je dala v človekoljubne namene. Med aprilom 2016 in julijem 2022 je za donacije v dobrodelne namene namenila le 8,5 odstotka vseh svojih izdatkov.

Poudarila je, da je zaskrbljena in da so tudi na strani organizacije uvedli preiskavo, saj si je prizadevala vsak zbrani cent nameniti humanitarnim organizacijam. Dejala je še, da ni imela nadzora nad organizacijo, temveč ga je predala odvetniku. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Organizacija je porabila več deset tisoč evrov za luksuzne hotele, terme, cigarete in osebno varnost supermodela, njenim sodelavcem pa nepooblaščeno nakazala več sto tisoč evrov, je sporočila komisija, ki je preiskavo organizacije Fashion For Relief sprožila že leta 2021. Zastopniki so po njihovih navedbah pojasnili, da stroške hotelov običajno krije njihov donator, zato sami s tem nimajo stroškov, a niso predložili nobenih dokazov.

Zastopanje humanitarnih organizacij prepovedali še dvema skrbnicama organizacije Fashion for Relief: manekenki Bianci Helmich, ki je od organizacije v dveh letih dobila skoraj 350.000 evrov, za devet let, Veronici Chow pa za štiri.

Izbrisali iz registra dobrodelnih organizacij

Organizacijo Fashion for Relief so na začetku leta razpustili in izbrisali iz registra dobrodelnih organizacij. Nadzorni organ je izterjal skoraj 420.000 evrov in jih namenil dobrodelni organizaciji Save the Children.

Naomi Campbell je novinarjem povedala, da ni imela nadzora nad organizacijo, temveč ga je predala zaposlenim. »Tudi mi zdaj raziskujemo, kaj se je zgodilo in kako, saj smo želeli, da bi ves denar bil namenjen dobrodelnim ustanovam.«