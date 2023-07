Domnevni konec dolgoletne romance Kate Moss

»Zaradi ljubezni se počutim lepo,« je v lanskem intervjuju za Harper's Bazaar o svoji zvezi z dvanajst let mlajšim fotografom grofom Nikolaiem von Bismarckom dejala britanska manekenka Kate Moss. »Najraje imam trenutke, ki jih skupaj preživljamo ob nedeljskem kosilu na podeželju.« S von Bismarckom sta postala par leta 2015; da jo spodbuja in podpira v vsem, kar počne, je dokazal tudi lansko jesen ob lansiranju njene znamke izdelkov za dobro počutje Cosmoss.

Camille Rowe, s katero so videli von Bismarcka, je bila med drugim v razmerju s Harryjem Stylesom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nad njuno dolgoletno zvezo pa se je zdaj zgrnil črn oblak. Šestintridesetletnega grofa so v Parizu opazili in fotografirali, ko se je vračal v enega od pariških hotelov s francosko-ameriško manekenko Camille Rowe. Manekenka, katere opis profila na instagramu sporoča liberté, égalité, sensualité (svoboda, enakost, čutnost), je leta 2016 krasila naslovnico Playboya. V zgodovino njenih romantičnih razmerij so se med drugim vpisali pevec in nekdanji član fantovske skupine One Direction Harry Styles, kantavtor Devendra Banhart in soustanovitelj ameriške rock zasedbe MGMT Andrew VanWyngarden.

Ali to pomeni, da sta se razšla in je njune pravljice konec, von Bismarck in 49-letna Kate Moss nista potrdila.