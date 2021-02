Dwight Yoakam toži založbo

Ameriški country zvezdnik Dwight Yoakam se bori z nekdanjo glasbeno založbo Warner Music Group, da bi si povrnil pravice za pesmi z zelo uspešnega albuma iz leta 1986 Guitars, Cadillacs, Etc., Etc. Ko je leta 1986 izdal ta prvenec, je bil zelo popularen pop country glasbenik, zato so mu rekli, da njegov grobi in neuglajeni honky tonk country ni ravno dobro marketinško blago. Vendar se je album odlično prodajal in je prvi od njegovih treh, ki so zapored prišli na prvo mesto Billboardove lestvice country albumov.Na začetku kariere je založba »prijazno« poskrbela, da je prenesla nase avtorske pravice. Pred kratkim je pospešil nekajletno prizadevanje, da bi znova postal lastnik svojih pesmi. Založba Warner Music Group je s pretočnih platform umaknila pesmi s tega albuma in Yoakam je zaradi tega dodatno oškodovan, ker je prikrajšan za sredstva od takšnega predvajanja. Za to potezo se je založba odločila, ko je Yoakam vložil tožbo proti založbi in njenim vodilnim, saj se niso odzivali na njegove pozive. Yoakam je prvič obvestil založbo o nameri, da bi si povrnil pravice za pesmi s svojega prvenca, februarja 2019, ko je poslal obvestilo o prenehanju sodelovanja. Decembra lani je to izjavo vložil še na oddelek za avtorske pravice Združenih držav Amerike. Ameriški zakon o avtorskih pravicah namreč zajema vsa dela »razen tistih, ki jih naredijo najemniki po naročilu«, vendar so Yoakamovi odvetniki zatrdili, da v njegovem primeru ni šlo za to.